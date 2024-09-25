Білий дім знайшов 'обхідний шлях', щоб продовжити надавати зброю Україні – Politico

Але таким способом Вашингтон може надати Україні лише ті види озброєння, які вже були у попередніх пакетах допомоги.

https://glavred.net/ukraine/belyy-dom-nashel-obhodnoy-put-chtoby-prodolzhit-predostavlyat-oruzhie-ukraine-politico-10599923.html Посилання скопійоване

Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні/ колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати військову допомогу Україні. Адміністрація американського президента Джо Байдена працює над "планом Б", щоб розширити свої повноваження для відправлення в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 млрд доларів до закінчення фінансового року наприкінці вересня.

Використовуючи цей "обхідний шлях", адміністрація Байдена може оголосити про використання допомоги, яка залишилася, в найближчі місяці. Але таким чином США зможуть відправити Україні лише такі види озброєння, які вже раніше постачалися, а нові типи озброєння, яких не було в попередніх постачаннях, до списку не потраплять. Про це пише Politico.

Повноваження щодо надання допомоги Україні, які були отримані у квітні цього року, дозволяють Пентагону використати власні запаси для швидкого відправлення озброєнь нашій державі.

відео дня

Пентагон із повноваженнями щодо надання допомоги Україні, які були отримані у квітні цього року, має змогу використати власні запаси для швидкого відправлення озброєнь нашій державі. Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США. Проте ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації оголосити про використання допомоги, що залишилася, в найближчі місяці — дозволить Пентагону продовжити постачання зброї до Києва. Але в рамках цього методу США не зможуть постачати нові типи зброї, яких не було в попередніх постачаннях", – зазначає видання.

За словами представника Пентагону підполковника Чарлі Діца, за умови своєчасної реалізації постачання зброї "без проблем" можуть продовжитись і після закінчення фінансового року.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США готують пакет допомоги Україні на 375 млн доларів – стало відомо, що до нього увійде. Україна може отримати у межах нового пакету допомоги, зокрема, патрульні катери і додаткові боєприпаси.

Також раніше повідомлялося, що США нададуть унікальні авіабомби до літаків. Ці авіабомби здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль – це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.

У той же час у Washington Post розповіли, чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю. У Вашингтоні триває обговорення, яке розділяє адміністрацію Байдена та Конгрес.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред