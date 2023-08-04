"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

Для країни-агресорки пошкодження їхнього десантного корабля – це велика втрата, наголосили в ГУР. Це завадить плануванню подальших десантних операцій.

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У ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували атаку на бухту в Новоросійську, що в Краснодарському краї країни-агресорки Росії. Під час цієї атаки був пошкоджений російський десантний корабель "Оленегорський гірняк". В ГУР зазначають, що ця подія стала серйозним ляпасом режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Крім цього, згадана атака ускладнить для РФ планування подальших десантних операцій і використання подібних суден. Таку думку висловив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що ця подія особливо ефектно виглядає на тлі заяв російського Міноборони, у якому намагаються показати все так, нібито українські сили не мають успіху в наступі.

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Також Юсов наголосив, що для росіян пошкодження їхнього десантного корабля – це "велика втрата".

"У плані безпеки, звичайно, це велика втрата для флоту окупантів і планування подальших десантних операцій. Використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати", – зазначив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Атака дрона на корабель РФ 4 серпня

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 серпня, дрони атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську. Очевидці повідомляли про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако.

Після цього стало відомо, що морський дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорський гірник", на борту якого, ймовірно, перебувало близько 100 осіб екіпажу.

В ОК "Південь" відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. Спікер об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що ці нічні події – це провокація країни-агресорки Росії.

Пізніше у Військово морських силах України висловилися про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську. Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ у Новоросійську "Оленегорський гірник" отримав серйозні пошкодження, сказав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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