'Посіяв хаос по всьому світу': Сунак заявив, що на G20 Путіна рознесуть за війну з Україною

Країни Великої двадцятки притягнуть Путіна до відповідальності - Сунак / Колаж скріншот YouTube, Кремль

Саміт країн G20 в Індонезії вийде за рамки звичного формату. Держави будуть консолідовано критикувати режим Володимира Путіна за війну проти України. Директора країни-агресорки Росії збираються притягнути до відповідальності і вказати на його повну зневагу до правил міжнародного співтовариства. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Як повідомляє The Daily Telegraph, глава британського уряду Сунак сказав, що на саміті Великої двадцятки представники країн критикуватимуть Путіна за розв'язану ним війну проти України. Сам Сунак збирається виголосити відповідну промову.

За його словами, країни G20 розкритикують Путіна за злочини і мають намір притягнути главу Кремля до відповідальності.

"На цьому саміті G20 не буде як зазвичай. Ми критикуємо режим Путіна, який посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності і вкажемо на його повну зневагу до міжнародного співробітництва і до поваги таких форумів, як G20", - підкреслив Ріші Сунак.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт Великої двадцятки повинен початися 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше заявляв, що очікує участі в заході глави Кремля Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Президент Володимир Зеленський говорив, що він не братиме участі в саміті в тому випадку, якщо на Балі приїде російський директор Володимир Путін.

8 листопада прессекретар Банкової Сергій Никифоров сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G20. Однак він, швидше за все, виступить в онлайн-форматі.

Журналісти Bloomberg повідомили, що Путін не поїде на саміт Великої двадцятки.

Як вважають вони, Путін хотів би уникнути прямого конфлікту з президентом США Байденом, який називав главу РФ військовим злочинцем. Замість Путіна на G20 відправиться глава російського МЗС Сергій Лавров.

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