Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки (G20). Про це заявив Суспільному представник глави держави Сергій Нікіфоров.

За його словами, найімовірніше мова піде про онлайн-формат.

"У якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Нікіфоров.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість глави Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

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