Наступний рік буде дуже цікавим у РФ, але Путіна не чіпатимуть - експерт

Проти Шойгу найближчим часом можуть розпочати судові процеси / Фото Reuters

У 2023 році в Росії шукатимуть винних, але це буде не російський диктатор Володимир Путін. Найімовірніше6 це буде міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"З Путіним нічого не трапиться - його не чіпатимуть. Натомість росіяни шукатимуть внутрішнього винуватця. Я не виключаю того, що цей процес каталізується саме в 2023 році. І винуватцем номер один буде міністр оборони РФ Сергій Шойгу", - сказав він.

За його словами, в Росії відбуваються цікаві процеси економічного порядку.

"Наприклад, Путін зупинив держпрограму озброєння, на яку з федерального бюджету Росії було виділено 20 трильйонів рублів за 10 років. Це була програма виробництва нового озброєння та постачання його в армію. Хто відповідальний за це? Звичайно, міністр оборони. Де ці 20 трильйонів рублів і озброєння? Одна їх частина - брухт, знищений в Україні, інша - трофеї, які тепер знаходяться на озброєнні ЗСУ. Так чому все вийшло так погано, якщо на це виділили півтора річних бюджету Росії?", - зазначив Коваленко.

На його думку, винним буде саме Шойгу, і проти нього можуть навіть почати судові процеси найближчим часом.

"Тому 2023 рік буде дуже цікавим", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, раніше Коваленко вже прогнозував, що російський диктатор Володимир Путін в наступному році проведе масштабну "чистку" в Міністерстві оборони. До того ж апогеєм цієї чистки стане не просто усунення міністра оборони Сергія Шойгу, а звинувачення його в провалі вторгнення в Україну і судовий процес.

Зазначимо, Путін вже призначив "стрілочників", на яких він і "повісить" всю відповідальність за провал російських окупаційних військ у Херсоні. Принаймні, так можна трактувати свіжу заяву путінського спікера Дмитра Пєскова.

"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу", — заявив він.

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