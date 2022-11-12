"Нападаєте" на Путіна: Ердоган оскандалився заявою і підтримав Росію

Ердоган, Путін / скріншот, УНІАН

Росія зараз веде опору через напад з боку західних країн. Як заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, особливо "нападають" на РФ Сполучені Штати.

"Ми переживаємо не звичайний процес. Росія - це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія поки чинить опір", - заявив Ердоган, передає телеканал TRT.

Президент Туреччини заявив, що хоче провести переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на саміті G20, куди відмовився їхати Путін.

За його словами, він хоче обговорювати війну в Україні і вторгнення РФ в нашу країну.

"Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що в Індонезію приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні, якщо я зможу з ним контактувати", - пояснив Ердоган.

Ердоган заявив, що сподівається на переговори з Лавровим про кроки, які РФ повинна робити. Йдеться про діалог, який має трансформуватися у світ.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться вже 15 листопада на Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Переговори України і РФ про мир

Раніше в ОП заявляли про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даним момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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