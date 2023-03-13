Пригожин захопить владу в прикордонних з Україною областях РФ: ЗМІ розповіли про новий страх Кремля

Через півтора-два місяці від ПВК Вагнера нічого не залишиться. У цьому випадку Пригожин може спробувати захопити владу в деяких регіонах РФ.

Патрушев розповів Путіну про загрози з боку Пригожина / Фото: Радбез РФ, скріншот

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін 10 березня провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, під час якої йому повідомили про нову небезпеку, яка може виходити від керівника бойовиків ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив Путіну, що при поточних темпах від ПВК Вагнера через півтора-два місяці нічого не залишиться. У цьому випадку Пригожин може спробувати захопити владу в деяких регіонах РФ.

"Серед іншого, на думку Патрушева, Пригожин може спробувати об'єднати колишніх та чинних бійців ПВК під надуманим приводом і, користуючись наявними в його розпорядженні ресурсами, організувати, озброїти і направити їх на територію Росії з метою захоплення влади в прикордонних з Україною областях з можливим просуванням вглиб", - йдеться у повідомленні.

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Патрушев нібито вже дав розпорядження контролювати контакти і пересування колишніх бійців ПВК.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін використовує великі втрати ПВК "Вагнер" під Бахмутом, звіти про поганий моральний стан і військові злочини, щоб відвернути увагу населення РФ від подібних або, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.

Раніше керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в 2024 році планує балотуватися в президенти України. Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке в мережі поширюють росЗМІ.

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