Допомога від США буде: ЗМІ повідомили про "план Б" для України

У Пентагоні заявили, що уряд США має варіанти для продовження фінансування військової допомоги Україні.

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Уряд США має "план Б" для підтримки України / Колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

Перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс заявила, що загроза припинення роботи уряду та інші внутрішні потрясіння у Вашингтоні загрожують військовій готовності США та їхній здатності підтримати Україну.

"Зважаючи на невизначеність на кожному кроці, ми знаємо, що Росія та Китайська Народна Республіка не сповільнюються, щоб дозволити нам навести лад у нашому домі", — сказала заступник міністра оборони Кетлін Хікс в інтерв'ю агенції Bloomberg.

Вона повідомила, що США потрібно рухатися швидко та впевнено, щоб протистояти загрозам і їх потребам у безпеці.

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Кетлін Хікс додала, що у США є варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації. Але вона сказала, що Пентагон ще не розглядає "перепрограмування" грошей, виділених на інші сфери, щоб компенсувати прогалину.

"Це не те місце, де ми маємо бути зараз, сьогодні, доки ми не зрозуміємо, як довго триватиме нинішня безвихідь у Конгресі", - сказала вона.

Перша заступниця міністра оборона США зазначила, що фінансування України спрямовується на підтримку оборонної промисловості США, оскільки Пентагон купує зброю замість тієї, що відправляється до Києва для боротьби з Росією.

Хікс сказала, що політична дисфункція в США створює можливості для опонентів за кордоном стверджувати, що демократія не працює.

"Коли ми не працюємо, це відкриває нас для непотрібної критики щодо нашої системи уряду", – сказала вона.

На даний момент департамент зосереджений на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на розробці та подальшому поданні запиту на перерахування раніше виділених доларів на витрати України.

"Останній транш допомоги для України був виключений з тимчасового плану витрат, досягнутого на вихідних, що викликало побоювання у Вашингтоні та серед союзників щодо того, наскільки сильною є підтримка продовження допомоги", йдеться у матеріалі Bloomberg.

Допомога США Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у Києва залишилось лише кілька місяців для продовження допомоги з боку США.

Водночас, чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію для підтримки України після відставки спікера Палати представників США Кевіна Маккарті і проблем з прийняттям пакету фінансування на 2024 рік.

Також, Міністерство закордонних справ України заявило, що ухвалення бюджетної резолюції США без нової допомоги офіційному Києву не зупинить її надходження - залишаються невикористані залишки минулих періодів.

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