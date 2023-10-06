У Байдена вже не наполягають на пакеті в $ 24 млрд для України-Washington Post

Білий дім після звільнення Кевіна Маккарті розглядає два варіанти, щоб продовжити допомогу Україні в 2024 році, пише The Washington Post.

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У Білому домі зараз обговорюють два варіанти дій допомоги Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію для підтримки України після відставки спікера Палати представників США Кевіна Маккарті і проблем з прийняттям пакету фінансування на 2024 рік. Про це повідомляє авторитетне американське видання The Washington Post.

За даними журналістів, адміністрація президента Джо Байдена більше не наполягає на додатковому фінансуванні для України в розмірі 24 млрд доларів США, яке спочатку хотіли включити в угоду про короткострокове державне фінансування. Про це сказав і один з високопоставлених чиновників Білого дому.

Є інформація, що в Білому домі зараз обговорюють два варіанти дій. Перший полягає в тому, щоб наполягати на більшому пакеті фіндопомоги для України до кінця 2024 року ‒ для того, щоб уникнути додаткового голосування в рік президентських виборів.

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Другий - просувати менший короткостроковий пакет допомоги, який має більше шансів на прийняття в Конгресі. Водночас чиновники кажуть, що зараз у них достатньо повноважень для задоволення нагальних бойових потреб ЗСУ ‒ але незрозуміло, на який термін вистачить цих ресурсів.

Допомога США Україні

Сполучені Штати Америки виконали все, про що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський. Таку заяву президента США Джо Байдена було опубліковано на офіційній сторінці Білого дому.

У США підготували таємну версію стратегії допомоги Україні. Вона передбачає купу різних реформ, одна з яких - перехід війська на стандарти НАТО, повідомляє Politico.

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

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