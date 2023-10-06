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У Києва кілька місяців: Макрон попередив про нову загрозу через бунт в Конгресі

Юрій Берендій
6 жовтня 2023, 11:30
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у Києва залишилось лише кілька місяців для продовження допомоги з боку США. Конгрес повинен прийняти рішення.
Зеленський, Макрон, Конгрес
Макрон попередив про нову загрозу через рішення Конгресу США / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

За підсумками 30-хвилинної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, французький лідер Еммануель Макрон відзначив, що переговори в Іспанії проводяться заради безпеки і стабільності європейської сім'ї.

"Ми не маємо права втомитися", - заявив Макрон, відповідаючи на запитання журналістів. Він висловив думку, що Європа повинна залишатися мобілізованою у наданні допомоги Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Однак, як вказує Макрон, продовження допомоги Києву залежить від розв’язання американської політичної кризи, яка призвела до відсторонення лідера республіканців від посади голови Палати представників через бунт правого крила його партії, яке виступає проти виділення коштів для України.

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"Якщо Конгрес не ухвалить річний бюджет, включаючи новий пакет допомоги Україні, протягом наступних півтора місяця, Вашингтон зможе підтримувати Київ лише "ще кілька місяців". Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги Україні в абсолютному вираженні", – зауважив президент франції, додавши, що цю допомогу неможливо "замінити".

Допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для відправки додаткової військової допомоги Україні.

Водночас, в Євросоюзі розглядають варіант, при якому можуть бути розморожені мільярди євро, призначені для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння з приводу верховенства права в цій східноєвропейській країні. Натомість ЄС розраховує на лояльність Будапешта в питанні схвалення допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.

Також, президентка Словаччини Зузана Чапутова після того, як публічно виступила проти надання Україні військової допомоги, тепер стверджує, що її країна повинна продовжити поставку озброєння для ЗСУ.

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Конгресс Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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