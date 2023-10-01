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Гроші від США Україні надходити не перестануть, є ще запаси допомоги - МЗС

Дмитро Відоменко
1 жовтня 2023, 17:40 оновлено 1 жовтня, 20:04
Відсутність нової допомоги Україні в тимчасовому бюджеті США не зупиняє виділення "старої" допомоги, заявили у вітчизняному МЗС.
Україна, США, МЗС
Для використання на оборонну допомогу є мінімум додаткових $ 1,6 млрд - МЗС / колаж Главред, фото УНІАН та Офіс президента

Міністерство закордонних справ України заявило, що ухвалення бюджетної резолюції США без нової допомоги офіційному Києву не зупинить її надходження - залишаються невикористані залишки минулих періодів. Про це написав речник відомства Олег Ніколенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Зараз це близько 1,6 млрд доларів США на оборонне виробництво і 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проекти", — йдеться в тексті.

За словами Ніколенка, призупинення роботи федерального уряду США, навпаки, могло б мати негативний вплив на реалізацію поточних програм для України.

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Він також говорить, що українська влада активно працює з американськими партнерами ‒ для того, щоб нове бюджетне рішення США, яке тамтешні чиновники повинні напрацювати протягом наступних 45 днів, передбачало виділення нових грошей для України.

Спікер Міністерства прямо вважає, що підтримка України з боку США залишається "непохитно міцною", а всі нинішні процеси пов'язані з майбутніми виборами президента США, які відбудуться в 2024 році.

Посол України в США Оксана Маркарова пізніше уточнила, що на даний момент є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу, а $1,23 млрд, про які писав Ніколенко, — вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку.

"Моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і з іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", — написала вона в Facebook.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Крім того, Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

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новини США МЗС України війна Росії та України
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