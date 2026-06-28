"Полякам доведеться звикати": ексглава МЗС назвав причину скандалів між країнами

Огризко розповів, чому Варшаві доведеться змінювати підхід до Києва та які старі уявлення заважають країнам будувати нові відносини.

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Ексглава МЗС назвав причину скандалів між Україною і Польщею / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Володимир Огризко:

Напруга з Варшавою пов'язана зі зміною ролі Києва у світі

Поляки поки не готові бачити в Україні рівноправного партнера

Варшаві доведеться звикати до появи потужного гравця на кордоні

Напруження у відносинах Києва та Варшави пов’язане зі зміною ролі України на міжнародній арені. Польщі доведеться адаптуватися до того, що Україна стала самостійним і впливовим партнером. Про це повідомив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

Він вважає, що після початку повномасштабної війни Україна отримала значно більшу суб’єктність, і це впливає на сприйняття її сусідами.

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"У цьому є логіка й сенс. Згадайте хоча б заяву Туска про те, що, якщо Варшаву не допустять до переговорів із Росією, Польща не братиме на себе жодних зобов’язань. Тож заздрість є і, безперечно, буде. Це очевидно. Але ми маємо дивитися на ситуацію, насамперед, з точки зору українських інтересів. Адже зараз ми захищаємо не тільки себе, а й Польщу. Тому Польща також має враховувати інтереси України, а не лише свої власні", — зазначив він.

Окремо дипломат торкнувся питання сприйняття України в польському політичному середовищі. За його словами, частина представників сусідньої держави досі може дивитися на Київ крізь призму минулих відносин, а не як на рівного учасника міжнародної політики.

"Виходить, поляки поки що не готові сприймати Україну як рівноправного сильного партнера — лише як "молодшого брата"? І в цьому поляки, на жаль, уподібнюються росіянам. У мене тут одна відповідь: доведеться звикати", — зазначив Володимир Огризко.

За словами ексміністра, нові реалії вимагають від Варшави іншого підходу до взаємодії з Києвом. Він наголосив, що рішення щодо регіональної безпеки більше не можуть ухвалюватися без урахування позиції України.

"Полякам доведеться звикати до того, що на східному кордоні Польщі з’явився дуже потужний гравець. І більше не можна буде ігнорувати його інтереси. Не вийде діяти за принципом: "Ми тут порадилися й вирішили, а ви будете виконувати". Так уже не буде", — підсумував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Польщі прем'єр Дональд Туск наголосив, що будь-які домовленості щодо припинення вогню торкаються також інтересів Варшави. Керівництво країни висунуло висунуло ультиматум щодо переговорів і вимагало участі у форматах обговорень.

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення повернути польську відзнаку і пояснив символіку цього кроку для двосторонніх відносин. Він офіційно надіслав нагороду назад поштою наголосивши, що це не змінює вдячності Україні польському народові. Рішення посилило дискусію про повагу до історичної пам'яті та політичні пріоритети обох сторін.

Міністерство закордонних справ України підкреслило готовність реагувати на недружні кроки у політичний спосіб. Міністр Андрій Сибіга попередив про намір перейти до політики дзеркальних заходів у відповідь на образи та приниження державних символів. Одночасно Київ підтвердив відкритість до дипломатичного діалогу за умови взаємної поваги.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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