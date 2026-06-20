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У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо

Марія Николишин
20 червня 2026, 09:51оновлено 20 червня, 11:25
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Туск сказав, що рішення про припинення вогню стосуються й Польщі.
У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо
Умова Польщі щодо переговорів з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Туска:

  • Польща хоче бути учасником переговорних рішень щодо РФ
  • Без участі Варшави домовленості не визнають

Польща повинна брати безпосередню участь в ухваленні рішень щодо можливих переговорів між Європейським Союзом і країною-агресором Росією, інакше не визнаватиме відповідних домовленостей. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу, фрагмент якого оприлюднила канцелярія прем'єра.

Він підкреслив, що не проти, щоб лідери країн зустрічалися в різних форматах, щоб обговорювати, хто може представляти Європейський Союз або Європу в можливих переговорах із Росією або загалом можливий майбутній мир в Україні.

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За його словами, незабаром відбудеться зустріч у форматі Е5, у якій візьмуть участь Польща, Франція, Німеччина, Англії та Італія.

Водночас Туск наголосив, що жоден такий формат не може "присвоїти" собі право представляти весь Європейський Союз.

"Польща не буде дотримуватися жодних рішень, які будуть ухвалені без її участі. А по суті, будь-яке рішення, що стосується можливого припинення вогню та майбутнього миру між Україною та Росією, так чи інакше безпосередньо стосуватиметься й Польщі", - підсумував прем'єр-міністр.

Путін не погодиться на переговори з Європою

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що російський диктатор Володимир Путін не буде проводити перемовини про закінчення війни в Україні з Європою.

На його думку, для Путіна Європа є обʼєктом, а не субʼєктом. Крім того, російський диктатор зневажає європейців, але трохи менше, ніж українців.

"Ти 20 років розповідав, що вони - ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав (США і Росії), які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником", - переконаний він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу з російською стороною. За його словами, ключовим питанням залишається формат майбутніх зустрічей.

Раніше голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх перемовин.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа, адже на даний момент війна не приносить жодній зі сторін вирішальних військових переваг.

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Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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