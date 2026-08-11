"Путін хоче забомбити Україну": прогноз нових масованих обстрілів

Володимир Зеленський закликав реагувати на тривогу через ймовірність нових ударів з боку РФ.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу нових ударів з боку РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

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Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги

Путін хоче забомбити Україну, вважає Кулеба

Країна-агресор РФ може готувати нові масовані удари по Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

відео дня

При цьому глава держави закликав мешканців України реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Будь ласка, бережіть себе і реагуйте на тривогу", - додав Зеленський.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Прогноз масованих ударів РФ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що найближчим часом Україна не зможе швидко вирішити проблему захисту від балістичних ракет.

На думку Кулеби, російське керівництво робить ставку на збільшення інтенсивності ударів, розраховуючи за рахунок великої кількості ракет систематично вражати українські міста та об’єкти інфраструктури.

"Відповідно Путін вирішив, що треба забомбити Україну. Для цього потрібно зосередити максимальну кількість ракет, наростити виробництво і безперервно вибивати, бити по українських містах та українській інфраструктурі", - зазначив Кулеба.

Екс-міністр вважає, що російські війська продовжуватимуть завдавати ударів по українській території, однак сумнівається, що Москві вдасться повністю зруйнувати великі міста або зробити їх непридатними для життя.

"Що нам залишається з вами, як громадянам, з огляду на такий розвиток подій? Нам залишається лише вірити, що сьогодні за нами не прилетить. Підтримувати одне одного, бути разом і сподіватися, що тиск, який чинять українські удари по Росії, зрештою, все-таки призведе до погіршення ситуації в РФ, до того рівня, коли Путін уже не зможе цього".

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", раніше окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

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Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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