Чи може Путін замінити Лукашенка: Тихановська озвучила несподіваний сценарій

Ймовірно, спроба Москви нав’язати свої погляди спровокує жорстку реакцію.

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Чи може Кремль усунути Лукашенка / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Тихановської:

Кремль може думати про заміну Лукашенка

Нова "фігура" може спровокувати кризу всередині Білорусі

Саме Україна визначає нову геополітику регіону

У Кремлі можуть розглядати варіант із усуненням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб посадити в крісло керівника більш керовану та лояльну до Москви фігуру. Однак такий крок неминуче перетворить країну на зону "постійної турбулентності". Про це заявила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська в ефірі Київ24.

За її словами, Білорусь - це насамперед її громадяни, а не лише керівник, тому білоруський народ категорично не прийме підставну людину Кремля.

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"Ми повинні розуміти, що Білорусь - це не один керівник країни, це все ж таки люди. І люди не погодяться з жодною фігурою, яку "поставили" чи вибрали. Також буде голосування людей, і тому це буде постійна "зона турбулентності" - громадяни будуть не згодні з політикою, будуть протестувати", - наголосила вона.

Вона також додала, що спроба Москви нав’язати свої погляди спровокує жорстку реакцію з боку Заходу та остаточно дестабілізує весь регіон, адже білоруси не мають бажання ставати "маріонетками" Кремля.

"Я думаю, наші європейські партнери не погодяться з таким станом речей. Регіон нестабільний - ось і все, і тому люди не будуть служити Росії. Тут так само багато сценаріїв може бути", - зауважила Тихановська.

Лідерка білоруських демократичних сил підкреслила, що подальший розвиток подій у Білорусі та загалом майбутня геополітика Східної Європи зараз безпосередньо залежать від успіхів України.

"Багато чого залежить від України, бо зараз Україна - регіональний лідер, і саме вона буде формувати нову геополітику у нашому регіоні", - підсумувала вона.

Чи може Лукашенко вступити у війну проти України

Політолог, експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України на боці країни-агресорки Росії, поки для нього самого не настане критичний момент.

За його словами, Путін не може змусити Лукашенка, поки проблеми самопроголошеного лідера на території Білорусі не стануть настільки серйозними, що він де-факто опиниться без влади або не зможе її утримувати без російської підтримки.

"Йому набагато вигідніше отримувати бонуси, які він зараз успішно одержує. Сам Лукашенко колись казав: суверенітет це дуже рентабельно", - зауважив експерт.

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 червня Лукашенко заявив, що представники президента України Володимира Зеленського нещодавно відвідували Мінськ, де сторони обговорювали питання безпеки та перспективи подальших відносин. Він передав українській стороні власне бачення ситуації навколо війни та застеріг від кроків, які, на його думку, можуть призвести до розширення конфлікту.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Кремль посилює тиск на Лукашенка з метою розширення участі Мінська у війні проти України. Водночас білоруський лідер намагається балансувати між вимогами Москви та збереженням обмеженої автономії.

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягування своєї країни у війну проти України, хоча Росія була б зацікавлена в активнішому використанні білоруського напрямку.

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Про персону: Світлана Тихановська Світлана Георгіївна Тихановська (нар. 11 вересня 1982 року, м. Мікашевичі, Білорусь) — білоруська опозиційна політикиня, колишня кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. Стала головною опоненткою Олександра Лукашенка після того, як до виборів не допустили її чоловіка Сергія Тихановського. Після оголошення результатів виборів та початку масових протестів була змушена виїхати з Білорусі. Нині проживає за кордоном і представляє демократичні сили країни на міжнародному рівні як лідерка білоруської опозиції та очільниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі. Виступає за демократичні зміни, нові вибори та звільнення політичних в’язнів, а також підтримує Україну у війні проти Росії.

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