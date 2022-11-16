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"Ми готові захищати НАТО": Кулеба закликав надати Україні сучасні літаки й ППО

16 листопада 2022, 00:11

Голова української дипломатії наголосив, що сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО.

Дмитрий Кулеба, Владимир Путин
Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки та системи ППО / Reuters, сайт Кремля

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Північноатлантичному Альянсу провести саміт і запросити туди Україну. Також глава української дипломатії запропонував надати нашій державі авіацію та засоби протиповітряної оборони для збиття будь-яких російських ракет.

Як зазначив Кулеба у Twitter, Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку.

"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для розробки подальших спільних дій, що змусить Росію змінити свій курс на ескалацію", - зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ЗСУ могли перехоплювати будь-які російські ракети. Він наголосив, що сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО.

Також глава МЗС запевнив західних партнерів, що Україна готова й надалі робити внесок у колективну євроатлантичну безпеку та захищати східний фланг НАТО – навіть незважаючи на те, що ми що наша країна не є членом Альянсу.

"Маючи всю необхідну техніку, ми зможемо захистити як українське небо, так і небо наших сусідів", - підсумував міністр.

Ракетний удар по Польщі

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. Внаслідок цього загинули дві людини.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію і реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Водночас в РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

"Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було. Опубліковані по гарячих слідах польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають ніякого відношення до російських засобів ураження", - заявили в Міноборони РФ.

Ракетна атака на Україну 15 листопада

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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новини Польщі Дмитро Кулеба війна Росії та України
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