Польща планує збудувати на кордоні з Україною надсучаний бар’єр - ЗМІ

У відповідь на збройну агресію РФ проти України Варшава готує технологічне зміцнення кордону.

Польща зводить на кордоні з Україною "розумний" бар'єр

Коротко:

Польща будує сучасний електронний бар’єр на кордоні з Україною

Вартість проєкту - близько 450 млн злотих

Проєкт охоплює Надбужанський прикордонний загін

Польща планує встановити на кордоні з Україною сучасний електронний бар’єр з цілодобовими камерами та підземними кабелями. Вартість проєкту оцінюється приблизно у 450 млн злотих. Про це повідомило польське радіо RMF24.

Рішення про будівництво бар’єра ухвалено у відповідь на "загрозу, що випливає зі збройної агресії Росії проти України". Новий електронний бар’єр має не лише перешкоджати незаконному перетину кордону, а й підвищити ефективність виявлення та реагування на будь-які інциденти, що можуть загрожувати національній безпеці Польщі.

Проєкт охопить ділянку Надбужанського прикордонного загону. Поляки планують встановити підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичні кабелі для передачі даних та силові кабелі. На поверхні встановлять стовпи з камерами денного та тепловізійного бачення для цілодобового спостереження за територією.

Фінансування проєкту передбачалося з програми ЄС SAFE, проте його реалізацію затримало президентське вето. Наразі тривають консультації щодо забезпечення необхідних коштів для завершення робіт.

Як повідомляв Главред, польські прикордонники зафіксували підземні тунелі для нелегальної міграції з Білорусі, яку Варшава пов’язує з гібридною кампанією Кремля. У 2025 році виявили щонайменше чотири ходи, один із яких біля Наревки використовували близько 180 мігрантів з Афганістану та Пакистану.

Також Польща провела масштабну операцію з контролю міграції, під час якої понад 27 тисяч силовиків протягом двох діб перевіряли місця проживання та роботи іноземців. В результаті затримано майже 2 тисячі осіб, більшість із яких - українці.

Крім цього, 5 березня у Польщі набув чинності новий закон для українців. Документи продовжуються автоматично, діти мають власні акаунти у Diia.pl, а для отримання спецстатусу UKR потрібно в’їжджати безпосередньо з України.

Раніше Главред писав, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово ліквідує спеціальний статус для українських біженців, запроваджений у 2022 році. Замість нього вводиться єдина система тимчасового захисту для всіх іноземців.

Нові правила передбачають:

підтвердження перебування через статус PESEL UKR та електронні картки;

продовження перебування українців до 4 березня 2027 року;

обмеження соціальної допомоги: повний доступ залишиться лише для неповнолітніх, працюючих, жертв насильства та вразливих груп;

обов’язкова реєстрація на PESEL UKR протягом 30 днів, інакше тимчасовий захист скасовується;

освітні пільги для учнів діятимуть до кінця навчального року.

Поступове згортання спецмеханізмів триватиме до 2027 року. Закон набирає чинності 5 березня 2026 року.

Про джерело: RMF24.pl RMF24.pl — польський інтернет‑новинний портал, що публікує актуальні новини про події в Польщі та світі. Сайт містить тексти, відео, фото, інтерв’ю, репортажі та прямі трансляції журналістів. Цей портал є онлайн‑службою новин радіостанції RMF FM (Radio RMF FM) і входить до медіагрупи Grupa RMF, що належить міжнародному медіаконгломерату Bauer Media Group

