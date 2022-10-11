Українські біженці зможуть отримувати пенсію в Польщі: хто має право претендувати

Пенсія для українців у Польщі - хто може отримати / Фото УНІАН , pixabay.com

Українські біженці в Польщі зможуть претендувати на пенсію. Для цього потрібно відповідати одній з вимог. В цілому, існують три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій.

Пенсія в Польщі для біженців з України

До першої групи, які можуть претендувати на пенсію в Польщі, відносяться люди, які народилися до 1949 року, пише видання EWW.

Якщо ви належите до цієї категорії, то можете претендувати на мінімальну пенсію в Польщі. Жінкам потрібно мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років.

До другої групи входять люди, які народилися в період з 1949 по 1969 рік. В цьому випадку пенсія залежатиме від того, скільки податків ви і ваш роботодавець відрахували в ZUS (Управління соціального страхування) і Пенсійний фонд в Польщі.

Розмір пенсії може бути будь-який та залежатиме від суми сплачених податків і від того, як довго ви працювали в Польщі до досягнення пенсійного віку (60-65 років). Є випадки, коли люди отримують менше одного злотого на місяць.

У третю групу входять люди, які народилися після 1969 року. Їхня пенсія залежатиме від рівня податків, який вони заплатили.

Зазначимо, у другій категорії роботодавець повинен був платити податки або в ZUS, або в Пенсійний Фонд, а в третій – в обидві організації.

Як повідомляв Главред, з 1 червня помінялися правила оформлення безкоштовних квитків для українських біженців у Польщі. Тепер вони доступні лише в містах, розташованих на східному кордоні. Це міста Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав, Ряшів.

До 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати на поїздах РкР Intercity по всій Польщі.

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