'ГУР вміє здивувати': Зеленський розповів про долю Кримського моста

Президент України відреагував на заяви ГУР щодо планів знищити Кримський міст і зазначив, що українські розвідники "вміють дивувати інфопростір".

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Зеленський прокоментував заяву ГУР щодо знищення Кримського моста / Колаж Главред, фото: УНІАН, Сергій Братчук / Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе знищення Кримського мосту, що з'єднує материкову частину Росії із тимчасово окупованим Кримом. Відповідну заяву він зробив в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність".

Журналістка нагадала Зеленському, що ГУР нещодавно заявило про наявність планів щодо Кримського мосту і, що його рано чи пізно зруйнують.

Коли журналістка попросила натякнути, коли саме може статися руйнування Кримського мосту, Зеленський відповів, що ГУР має талант до несподіваних дій в інформаційному просторі.

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"ГУР вміє здивувати інформаційний простір. Я думаю так: якщо ми хочемо, щоб щось сталося рано або пізно треба, щоб воно спочатку сталося, а потім сказати про це", - сказав президент.

Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Сил оборони України є план для знищення Кримського мосту і повернення півострова.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що українські сили можуть перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, здійснюючи вогневий контроль над ним.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа підкреслив, що для звільнення окупованого Криму необхідно знищити Керченський міст, оскільки це важливий елемент військової логістики, і вся військова логістика росіян повинна бути знищена для досягнення перемоги.

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