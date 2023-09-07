УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

Дмитро Відоменко
7 вересня 2023, 11:21 оновлено 7 вересня, 12:20
531
Влада Китайської Народної Республіки напередодні саміту G20 в Індії змінила свою позицію з приводу війни в Україні, пишуть ЗМІ.
Китай, Росія, Україна
Пекін знайшов "м'який підхід" до України - Bloomberg / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Китай напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20) в Індії змінив свою позицію з приводу війни в Україні. Про це з посиланням на неназваного французького чиновника пише західне новинне агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією джерела, Пекін знайшов "м'який підхід" до України ‒ але все ще наполягає, на те, що з країною-агресором Росією потрібно знайти компроміс.

За його словами, китайські офіційні особи, які працюють над фінальною офіційною заявою саміту G20, "зайняли більш м'який підхід до України в порівнянні з минулим роком".

відео дня

Всі країни, які входять в G20, каже французький чиновник, погодилися на загальні формулювання про війну в Україні.

Окремо журналісти Bloomberg нагадують, що Індія, яка приймає саміт 2023 року, також відмовляється засудити вторгнення РФ в Україну.

Відносини Китаю і РФ під час повномасштабної війни в Україні

Раніше видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

При цьому аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що між Пекіном і Москвою зростають розбіжності через війну в Україні. На саміті в Саудівській Аравії "стало очевидним незгоду Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, як Китай може почати війну з Росією за території. Він зазначив, що Росія наповнюється китайцями. Китайці не будуть відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше, вважає Загородній.

Інші новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
КНР Велика двадцятка війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:47 Україна
Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

11:21 Світ
Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в Україні

Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в Україні

09:00 Погляди
Всі головні новини

Останні новини

13:11

Потрібна була операція на плоді: вагітна Кардашьян загриміла лікарню

13:11

Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

13:04

Коли переводять годинник на зимовий час 2023: точна дата

12:47

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:43

Лорак таки збирається виступити в Москві: безхребетні росіяни дали добро

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
12:25

Вєрка Сердючка зі сцени в Майамі заспівала гімн України і показала Залужного

12:12

Чоловік благає владу посадити його до в'язниці: причина здивує

12:02

Войтенко публічно прокоментував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві

11:58

"Це було в Кремлі": Пригожин зганьбився на банкеті у Путіна

Реклама
11:55

У НАТО невиразно відреагували на падіння безпілотника в Румунії

11:41

Гороскоп на завтра 8 вересня 2023: Терезам - чудовий день, Тельцям - відкриття

11:21

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

11:15

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить інтроверт ви чи екстраверт

10:53

Наймодніший манікюр на осінь 2023: починається ера натуральних нігтів

10:21

Коли і як сильно піднімуть мінімальну зарплату: Шмигаль озвучив деталі

10:03

Результат вражає: чим відбілити пожовклий тюль

09:45

Вибори під час війни в Україні неможливо провести: Данілов назвав причину

09:43

Церковне свято 8 вересня: що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

09:14

Удар по ухильникам: в Україні створять електронний реєстр призовників - міністр оборони

09:00

Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в УкраїніПогляд

Реклама
08:58

Що найкраще чистить срібло: 3 засоби, які "з'їдять" чорноту

08:40

Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом: зведення Генштабу про контрнаступ

07:58

Окупанти 3 години били безпілотниками по Одещині: є руйнування і потерпілий

06:47

У Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи: в РФ заявили про атаку дронів

06:35

Чому "маляр" – це не "муляр", і чим відрізняються ці слова: Авраменко дав відповідь

06:12

Чому Путін готується святкувати день перемоги 09.05.2025Погляд

05:07

Стало відомо, як принц Гаррі називає Меган Маркл в інтимній обстановціВідео

04:37

Вбережіть малюка: що категорично не можна робити під час вагітності

03:55

Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

03:20

Які найдовші слова в українській мові: не кожен зможе вимовити

02:40

Загроза ядерного удару РФ: експерт оцінив небезпеку з Білорусі

02:12

Чому об'єктив круглий, а фото квадратні: про це знають не всі

00:21

Як приготувати суші вдома: нові легкі суші від японського шефа

00:15

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

06 вересня, середа
23:51

Чим можна заразитися в громадських місцях: що потрібно знати кожному

22:41

Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

22:18

Санса Старк знову на коні: Софі Тернер підтвердила своє розлучення

22:14

Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

22:07

Яка насправді ситуація в Росії з ракетами: у Буданова розкрили деталі

21:58

"Вороги щадити не будуть!": Соловйов затремтів через передачу Україні Taurus і F-16Відео

Реклама
21:48

Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

21:23

Популярна французька акторка зізналася, що в дитинстві стала жертвою інцесту

21:19

Новий пакет допомоги: США передають Україні снаряди зі збідненим ураном

20:54

"Змініть прізвище на Безсоромний": Ступка шикарно відсвяткував день народження в США і отримав в мережі

20:53

Стосунки на межі розриву: чоловік вас не любить, якщо робить три речі

20:46

Україна отримає від США 25 мільярдів доларів: у Сенаті назвали терміни

19:52

Як позбавитися мотлоху: прості способи, які приголомшать своїм результатом

19:46

Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна - експерт

19:44

Три способи вирішити питання зерна в УкраїніПогляд

19:23

ЗСУ "дали по зубах" кадирівцям під Бахмутом, мають успіхи біля Кліщіївки

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти