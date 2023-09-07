Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

Влада Китайської Народної Республіки напередодні саміту G20 в Індії змінила свою позицію з приводу війни в Україні, пишуть ЗМІ.

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Пекін знайшов "м'який підхід" до України - Bloomberg / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Китай напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20) в Індії змінив свою позицію з приводу війни в Україні. Про це з посиланням на неназваного французького чиновника пише західне новинне агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією джерела, Пекін знайшов "м'який підхід" до України ‒ але все ще наполягає, на те, що з країною-агресором Росією потрібно знайти компроміс.

За його словами, китайські офіційні особи, які працюють над фінальною офіційною заявою саміту G20, "зайняли більш м'який підхід до України в порівнянні з минулим роком".

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Всі країни, які входять в G20, каже французький чиновник, погодилися на загальні формулювання про війну в Україні.

Окремо журналісти Bloomberg нагадують, що Індія, яка приймає саміт 2023 року, також відмовляється засудити вторгнення РФ в Україну.

Відносини Китаю і РФ під час повномасштабної війни в Україні

Раніше видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

При цьому аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що між Пекіном і Москвою зростають розбіжності через війну в Україні. На саміті в Саудівській Аравії "стало очевидним незгоду Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, як Китай може почати війну з Росією за території. Він зазначив, що Росія наповнюється китайцями. Китайці не будуть відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше, вважає Загородній.

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