Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

Китай напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20) в Індії змінив свою позицію з приводу війни в Україні. Про це з посиланням на неназваного французького чиновника пише західне новинне агентство Bloomberg.
Згідно з інформацією джерела, Пекін знайшов "м'який підхід" до України ‒ але все ще наполягає, на те, що з країною-агресором Росією потрібно знайти компроміс.
За його словами, китайські офіційні особи, які працюють над фінальною офіційною заявою саміту G20, "зайняли більш м'який підхід до України в порівнянні з минулим роком".
Всі країни, які входять в G20, каже французький чиновник, погодилися на загальні формулювання про війну в Україні.
Окремо журналісти Bloomberg нагадують, що Індія, яка приймає саміт 2023 року, також відмовляється засудити вторгнення РФ в Україну.
Відносини Китаю і РФ під час повномасштабної війни в Україні
Раніше видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
При цьому аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що між Пекіном і Москвою зростають розбіжності через війну в Україні. На саміті в Саудівській Аравії "стало очевидним незгоду Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".
Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, як Китай може почати війну з Росією за території. Він зазначив, що Росія наповнюється китайцями. Китайці не будуть відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше, вважає Загородній.
Інші новини по темі:
- "Росію розтерзають": Медведєв в істериці заговорив про "нудну" війну в Україні
- ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко
- У повітряних силах пояснили, які пілоти навчатимуться на F-16 у Британії, а які - у Швеції