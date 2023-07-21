У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії

Пекін передає Москві як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

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Є ознаки того, що Китай якимось чином озброює Росію / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, pixabay

Китай може надавати військову допомогу Росії в її загарбницькій війні проти України. Йдеться про технології подвійного призначення та нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

Радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бон заявив, що є ознаки того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні, пише CNN.

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"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми хотіли б, щоб вони не робили", - сказав він.

За словами Бона, Китай "постачає значні військові потужності в Росію". Йдеться про "військове обладнання".

Французькі чиновники розповіли CNN, що Бон мав на увазі як технології подвійного використання, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які дуже оперативні. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав він.

Обстріл Росією китайського консульства в Одесі

Вночі 20 липня Росія влаштувала масовий обстріл Одеси за допомогою ракет і дронів. У місті постраждали вісім осіб, ще одна - загинула.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Речник Міністерства закордонних справ КНР заявив, що Китай обіцяє забезпечити безпеку своїх представництв в Україні.

"Поруч з Генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно покинули приміщення, і ніхто не постраждав", - розповів речник МЗС КНР.

За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок з Росією та Україною.

"Ми приймемо всі необхідні заходи для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні", - додав він.

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