'Росія наповнюється китайцями': експерт розповів, як Китай може розпочати війну

Китайці не будуть відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше, вважає Тарас Загородній.

https://glavred.net/world/rosiya-napovnyetsya-kitaycyami-ekspert-rozpoviv-chi-mozhe-kitay-vstupiti-u-viynu-10488478.html Посилання скопійоване

Загородній розповів, чи між Росією і Китаєм може виникнути збройний конфлікт за території / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи може між Росією і Китаєм може виникнути збройний конфлікт за території.

"Китайці не такі великі ідіоти, щоб відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше. Наприклад, легалізується той мільйон китайців, які вже працюють у Росії. Китай постійно проводить експансію на території Росії. Він активно сприяє шлюбам росіянок і китайців. Загалом росіянки задоволені, тому що китайці не п'ють так, як росіяни, у них є нестійкість до алкоголю. Працюють, гроші приносять додому, народжуються діти, немає обмежень "одна сім'я - двоє дітей", - уточнив Загородній.

Він додав, що таким чином, уже через покоління в Росії з'являться китайці з російськими паспортами. Китайців уже не відомо скільки на Примор'ї. Тому там можуть бути нюанси.

відео дня

"Не факт, що виникне пряма загроза для Росії з боку Китаю, але можуть бути варіанти, які не дуже сподобаються росіянам. Тому Москва з острахом дивиться на Китай. Китай теж розуміє, що Росія - країна західної культури, яка може хитнутися в бік підтримки США і Європи, що, звісно, не дуже сподобається китайцям", - пояснив експерт.

Зв'язки Китаю та Росії

Нагадаємо, що Пономарьов пояснив ситуацію, чому Китай не візьме Далекий Схід і Сибір. Особлива політика експансії Китаю - одна з причин, чому Сполучені Штати не зацікавлені в розпаді Росії, вважає російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії. Пекін передає Москві як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

Китай хоче разом з Москвою "врегулювати" війну в Україні. У Китаї зробили нову заяву з приводу своєї ймовірної участі у врегулюванні війни, влаштованої російськими окупантами в Україні.

Більше цікавих новин: