Політолог пояснив, як Шольц і Макрон сприяють новому насильству від Путіна

Своїми дзвінками Шольц і Макрон підтримують маніакальне правління російського диктатора / Колаж фото Reuters

Часті телефонні дзвінки канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона президенту РФ Володимиру Путіну наштовхують лідера країни-агресора на думку про те, що вони його підтримують.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Петро Олещук. Експерт вважає, що політикам краще ігнорувати Путіна і робити вигляд, що його взагалі не існує.

"Бо цими розмовами вони підтримують це маніакальне правління диктатора. Путін починає вважати, що він дійсно такий важливий, тому що йому телефонують і хочуть поговорити", — пояснив Олещук.

Політолог припустив, що якщо ніхто з європейських лідерів не буде дзвонити Путіну хоча б упродовж декількох тижнів або місяця, то у господаря Кремля почнеться паніка.

"Це буде реальним індикатором, що щось він робить не те. А так, якщо він щодня або щотижня спілкується з лідером будь-якої країни, то це підтримує його переконання, що він все робить правильно, але потрібно трохи дотиснути", – сказав Олещук.

Крім того, розмови Шольца і Макрона не покращують ситуацію в Україні, навпаки, "вони прокладають шлях новому насильству від Путіна".

Як повідомляв Главред, 28 травня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц подзвонили президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомляють у Кремлі, вони обговорили продовольчу кризу у світі. При цьому глава російської держави в черговий раз поставив умову відновлення експорту українського зерна.

Лідери держав також обговорили відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Путін заявив про "готовність російської сторони до відновлення діалогу".

Інші новини: