Питання війни в Україні серед простих американців зараз - "на 9 місці", вважає президент Сербії.

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Александар Вучич спрогнозував результат війни / Колаж: Главред, Фото: Фото: УНІАН, Вікіпедія

Розв'язана країною-агресором РФ війна проти України затягнеться на 10 років, заявив президент Сербії Александар Вучич.

"Ніхто цього не приховує, і врешті-решт настане мир. Я вперше кажу це публічно - на основі досягнутих рубежів за "корейським сценарієм", - заявив в інтерв'ю TV Informer.

Водночас сербський лідер вважає, що Україна і Росія "битимуться за кожне село і за кожне місто".

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При цьому він також зазначив, що на сьогодні питання війни в Україні серед простих американців зараз - "на 9 місці". А в пріоритеті проблеми - міграції, економіки та охорони здоров'я.

"Трамп орієнтований на бізнес, і він буде шукати рішення. Хто б не переміг (на виборах у США - Ред.), він не буде так підтримувати Київ, як раніше", - вважає президент Сербії.

Водночас він вважає, що на сьогодні миру між РФ і Україною бути не може, "тому що у росіян зараз є психологічна перевага на полі бою".

"У росіян зараз, за всіх проблем, вони не показують, що вони з цим стикаються. Звичайно, у них є економічні проблеми, але вони показали, що вони більш жорсткі, що стосується економіки, так. Вони показали, що вони сильніші, ніж усі очікували. Ми не недооцінюємо їхню армію, звичайно, очікувалося, що російська економіка падатиме швидше. Вони використовували свої ресурси для розвитку своєї військової та спеціальної промисловості, і саме це тримає Росію економічно", - додав Вучич.

Хто такий Александар Вучич? Сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023). Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, війна Росії з Україною триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два з половиною роки, заявив оператор FPV-дронів 207-го батальйону Сил ТРО з позивним "Патон", який зараз перебуває на найгарячішому напрямку українського фронту. Він розповів, як зупинити російських окупантів.

Раніше експерт розповів, як закінчиться війна. Названо три сценарії закінчення війни і майбутніх переговорів: план США, український мирний план і план Китаю.

Як повідомлялося раніше, у НАТО також заговорили про швидкий шлях до закінчення війни і перемоги України. Україні потрібно більше військової підтримки, наголосив Єнс Столтенберг.

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