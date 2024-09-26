У Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором: Білий дім проти - ЗМІ

Ці боєприпаси допоможуть українським військам маскуватися за допомогою світла та диму.

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США відмовила Україні у боєприпасах із білим фосфором / колаж: Главред, фото: ITV, УНІАН

У Пентагоні рекомендували США передати Україні боєприпасі з білим фосфором, але Білий дім кілька разів відхиляв цю ідею.

Аамериканські чиновники, ознайомлені із планом, повідомили, що рекомендація Пентагону полягала в тому, щоб надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором для створення світла та диму, а не для використання проти ворожих військ.

"Високопоставлені посадовці Пентагону рекомендували уряду США надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою, але Білий дім декілька разів відхиляв цю ідею", - повідомили джерела видання NBC News. відео дня

Зокрема, ця рекомендація була спрямована на те, щоб українські війська могли маскуватися за допомогою світла та диму, який виникає при використанні боєприпасів з білим фосфором.

За словами співрозмовників видання, якщо це рішення буде ухвалено, то такі боєприпаси не будуть вказані у переліку озброєння, що увійде до пакета військової допомоги, як це було з попередньою зброєю та боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

Що відомо про боєприпаси із білим фосфором? Білий фосфор - це воскоподібна речовина, яка немає кольору, іноді може мати жовте забарвлення із запахом часнику - він легко займається від контакту з повітрям. Найчастіше фосфором начиняють бомби, проте також ця речовина може використовуватися в мінах, артилерійських снарядах, ракетах і гранатах, передає Вікіпедія.

Водночас двоє посадовців заявили, що побоювання довкола передачі білого фосфору пов'язані з тим, що він може нашкодити цивільному населенню. Саме це утримало представників адміністрації Джо Байдена від схвалення цього рішення.

Допомога США Україні - останні новини

Нагадаємо, що США оголосять новий пакет військової допомоги для України. Анонімні посадовці розкрили, що допомога включатиме боєприпаси для F-16, HIMARS, патрульні катери, броньовані машини та різні артилерійські снаряди.

26 вересня США оголосили про надання Україні допомоги суму $7,9 млрд. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги та запровадження санкцій проти Росії.

США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. За інформацією трьох джерел, оголошення про включення ракет класу "повітря-поверхня" до пакету озброєнь для України очікується цієї осені, хоча остаточного рішення ще не прийнято.

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