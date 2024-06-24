ЄС обійде вето Угорщини: Боррель зізнався, як для ЗСУ закуплять зброю за рахунок активів РФ

Обхідний шлях ЄС для використання коштів, ймовірно, буде достатнім, щоб гарантувати виплату кредиту розміром 50 млрд доларів.

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ЄС знайшов обхідний шлях для озброєння України / Колаж: Главред, фото: Міноборони Британії, УНІАН

Європейський союз знайшов юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку від заморожених активів РФ. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Financial Tіmes.

Боррель пояснив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених російських активів, вона "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Він зазначив, що обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює".

Цей обхідний шлях може також зняти перешкоду, що ускладнювала зусилля G7 щодо надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів до грудня, який має бути погашений за рахунок майбутніх надходжень.

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Майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів знаходяться в ЄС, переважно в Бельгії. Раніше цього року ЄС погодився використати прибуток від цих активів для закупівлі зброї для України.

Угорщина вже давно виступає проти колективної військової підтримки України з боку ЄС і блокує сім інших рішень щодо озброєння ЗСУ на суму близько 6,6 мільярдів євро. Юридичний обхідний шлях обговорять міністри закордонних справ ЄС 24 червня.

Стурбованість США та інших партнерів G7 щодо можливості блокування Угорщиною рішення ЄС про замороження активів Росії спричинила значні затримки в переговорах щодо кредиту в 50 мільярдів доларів. За словами чиновників, обізнаних із цим питанням, обхідний шлях ЄС для використання коштів, ймовірно, буде достатнім, щоб гарантувати виплату кредиту.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Питання передачі російських активів Україні - деталі

Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі прибутків від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.

Крім цього, лідери країн "Великої сімки" домовилися розблокувати 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року. Про це повідомив президент Франції, зазначаючи, що технічні фахівці тепер працюють над реалізацією цього рішення.

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