New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

Адміністрація Байдена дуже боялася загострення війни і "Третьої світової" за участю Америки.

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Байден вже нібито ухвалив рішення про ATACMS для України / Вікіпедія, Офіс президента України

Президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні далекобійні ATACMS ще у вересні - напередодні зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише New Yorker без посилань на конкретне джерело, таке рішення на користь України Білий дім спонукало ухвалити аналогічне рішення Великої Британії щодо відправки Storm Shadow.

Журналісти відзначають, що питання далекобійних ракет "стало особливо болісним місцем" під час дискусій між конгресменами і адміністрацією Байдена. У Білому домі до останнього переживали, що ATACMS можуть загострити ситуацію і втягнути у війну Сполучені Штати.

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Але як тільки Лондон анонсував передачу Storm Shadow, Вашингтон задумався ще раз. Автори публікації згадують, що в Пентагоні тоді називали тільки один стримуючий фактор - ризик виснаження запасів США на випадок "непередбачуваних обставин", наприклад війни з Іраном або Китаєм.

Але ці аргументи не переконали членів Конгресу від обох партій, які закликали Байдена "негайно" надати Україні ATACMS.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправку ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", - пише видання.

ATACMS для України

На тлі останніх гучних подій Білий дім анонсував наступний пакет військової допомоги, куди, за чутками в ЗМІ, можуть увійти ATACMS. Одна така боєголовка еквівалентна 10 касетним боєприпасам (це якщо брати просто кількість суббоєприпасів, які є у США), а зона накриття значно більша.

Ці снаряди є базовою версією - раніше, за часів Холодної війни з СРСР, розроблялися під ядерну боєголовку.

У Пентагоні потім підтвердили, що готові передати ЗСУ ATACMS, проте чекають "команди" від Байдена. 4 жовтня Байден, відповідаючи на запитання журналістів про ATACMS для України, зробив неоднозначну заяву.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System)-тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

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