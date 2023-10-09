УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

Яна Ставська
9 жовтня 2023, 20:48 оновлено 9 жовтня, 21:33
Адміністрація Байдена дуже боялася загострення війни і "Третьої світової" за участю Америки.
ATACMS, Джо Байден
Байден вже нібито ухвалив рішення про ATACMS для України / Вікіпедія, Офіс президента України

Президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні далекобійні ATACMS ще у вересні - напередодні зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише New Yorker без посилань на конкретне джерело, таке рішення на користь України Білий дім спонукало ухвалити аналогічне рішення Великої Британії щодо відправки Storm Shadow.

Журналісти відзначають, що питання далекобійних ракет "стало особливо болісним місцем" під час дискусій між конгресменами і адміністрацією Байдена. У Білому домі до останнього переживали, що ATACMS можуть загострити ситуацію і втягнути у війну Сполучені Штати.

відео дня

Але як тільки Лондон анонсував передачу Storm Shadow, Вашингтон задумався ще раз. Автори публікації згадують, що в Пентагоні тоді називали тільки один стримуючий фактор - ризик виснаження запасів США на випадок "непередбачуваних обставин", наприклад війни з Іраном або Китаєм.

Але ці аргументи не переконали членів Конгресу від обох партій, які закликали Байдена "негайно" надати Україні ATACMS.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправку ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", - пише видання.

ATACMS для України

На тлі останніх гучних подій Білий дім анонсував наступний пакет військової допомоги, куди, за чутками в ЗМІ, можуть увійти ATACMS. Одна така боєголовка еквівалентна 10 касетним боєприпасам (це якщо брати просто кількість суббоєприпасів, які є у США), а зона накриття значно більша.

Ці снаряди є базовою версією - раніше, за часів Холодної війни з СРСР, розроблялися під ядерну боєголовку.

У Пентагоні потім підтвердили, що готові передати ЗСУ ATACMS, проте чекають "команди" від Байдена. 4 жовтня Байден, відповідаючи на запитання журналістів про ATACMS для України, зробив неоднозначну заяву.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System)-тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Джо Байден війна Росії та України ATACMS
Реклама

Головне за день

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

21:39 Україна
"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

20:51 Україна
"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

20:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:39

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

20:51

"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

20:48

New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

20:23

"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

20:08

"Ми почали, Ізраїль переможе": Нетаньяху показав кадри ударів по Сектору ГазаВідео

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеВійна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде
19:52

Що можна садити у жовтні: встигніть посіяти, щоб мати великий урожай

19:45

Друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки

19:44

ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом – український боєць

19:22

Загроза "Мінська-3" та вихід до Криму: Рустамзаде зробив прогноз про війну навесніВідео

Реклама
19:10

Головні проблемні наслідки для України через війну в ІзраїліПогляд

19:06

"Жінок ґвалтували поруч з тілами друзів": розкрито жахливі подробиці різанини в ІзраїліВідео

19:02

У лідера ДДТ Юрія Шевчука стався інфаркт

18:47

"Тут стільки лягло": полонений російський комбат "Ява" розколовся на допитіВідео

18:41

Гороскоп на тиждень з 9 до 15 жовтня: Леву - несподівана зустріч, а Діві - любовний період

18:29

Унікальна для Ізраїля ситуація: ексглава ЦРУ розкрив деталі вторгнення ХАМАСу

17:43

База і склад РФ злетіли в повітря: стали відомі деталі потужних вибухів на півдні

17:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 до 15 жовтня: Лев втратить гроші, а Скорпіон отримає пропозицію по бізнесу

17:23

Нетаньяху – Байдену: Ізраїль має намір ввести війська в Сектор Газа – ЗМІ

17:03

ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Джанкої: у ГУР розкрили деталі операції

17:00

Як пройти 5000 кроків вдома за 18 хвилин: інтенсивне тренування для схудненняВідео

Реклама
16:47

ЗСУ просунулися вперед на півдні та знищили десятки окупантів разом з технікою

16:35

Це допоможе звільнити Горлівку: експерт повідомив про унікальний шанс для ЗСУ

16:30

Жорсткі удари по ХАМАСу, блокада Гази і підготовка до атаки: що відбувається в Ізраїлі

16:13

Як перевести вікна в зимовий режим: буде тепліше і без протягівВідео

16:09

Бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль: у ЗСУ дізналися деталі

16:09

Максим Галкін показав, як Ліза та Гаррі ховаються в бомбосховищі від обстрілів

16:02

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

15:57

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

15:48

У ТЦК на Буковині побили затриманого на очах у поліції: почалася перевіркаВідео

15:40

Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви - ЗМІ

15:40

Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

15:14

"Все дуже серйозно": Росія готується відновити випробування ядерної зброї - Reuters

15:00

Результат просто неймовірний: як садити озимий часник для великого врожаю

14:56

РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії: у Литві попередили про загрозу

14:54

Як зробити, щоб не потіли вікна в машині: механік показав диво-лайфхакВідео

14:52

Втратив мільйони: зірку Кухні Назарова обікрали в Москві

14:44

ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

14:37

Місячний календар 10 жовтня 2023: один з найнебезпечніших днів у році віщує збитки і проблеми зі здоров'ям

14:24

"Українська команда" передала на передову черговий позашляховик для Третьої штурмової бригади

14:12

Армія РФ обстріляла церкву в Херсоні: є поранені, віряни прикривали одне одного тіламиФото

Реклама
14:03

День ангела 10 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

13:45

Божевільна провокація: в ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі

13:40

"Тисячі ракет проти мирних міст": Зеленський потужно засудив напад на Ізраїль

12:50

Ілюзія вразила Інтернет: лише геній скаже, в який бік вона рухається

12:45

"Стирчать вуха не лише Ірану": Подоляк вказав на зв'язок війн в Ізраїлі та Україні

12:44

Зараз таких немає: для чого в СРСР робили унітази з "поличкою"

12:27

Тіна Кароль вперше показала закулісся концертів воєнного часу: "Не про відчай"Відео

12:26

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС - ЦАХАЛ

12:10

Тест для Верховної Ради: Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС

11:57

"Горджуся, що я єврей": Галкін сказав, чи збирається тікати з Пугачовою з ІзраїлюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти