Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

У Бельгії президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії / Колаж: Главред, фото: скріншот

У середу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.

"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - написав Зеленський у Telegram.

У Бельгії президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

відео дня

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Є важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.

Також український президент проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо.

"Головне - наш спільний захист свободи та людей", - завив глава держави.

Як повідомляв Главред, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Румунії.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що провів цей день, зустрічаючись з румунськими політиками, зокрема прем'єром і президентом країни.

З президентом Румунії Клаусом Йоханнісом глава держави підписав стратегічні документи про партнерство. Зокрема, Зеленський натякнув на поставку снарядів і посиленням нашої ППО.

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