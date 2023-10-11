Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

У середу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.
"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - написав Зеленський у Telegram.
У Бельгії президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Є важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.
Також український президент проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо.
"Головне - наш спільний захист свободи та людей", - завив глава держави.
Як повідомляв Главред, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Румунії.
У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що провів цей день, зустрічаючись з румунськими політиками, зокрема прем'єром і президентом країни.
З президентом Румунії Клаусом Йоханнісом глава держави підписав стратегічні документи про партнерство. Зокрема, Зеленський натякнув на поставку снарядів і посиленням нашої ППО.
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