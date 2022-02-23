Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FT

ЄС введе санкції проти російських пропагандистів / фото уп

До санкційного списку Європейського Союзу потраплять російські пропагандисти - за пропаганду позитивного ставлення до сепаратистам на Донбасі і визнання Росією "ЛДНР", пише видання Financial Times.

За інформацією видання, під санкції ЄС потраплять:

головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного ставлення діям сепаратистів на Донбасі";

російський телеведучий Володимир Соловйов.

до списку санкцій потрапить офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Росія вводить війська на Донбас

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою" ДНР " і " ЛНР " на офіційному рівні. З так званими "республіками "підписані"договори про дружбу".

Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого російський парламент ратифікував "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Путін підписав закони Про ратифікацію. Москва, таким чином, офіційно визнала так звані "ДНР" та " ЛНР".

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Рада Федерації РФ надав президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для введення їх на окуповані райони Донбасу.

Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Росія визнала "ДНР"і " ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і заявив, що Москва визнала свою військову присутність на Донбасі і вийшла з Мінських угод. Він підкреслив пріоритет збереження територіальної цілісності та суверенітету української держави.

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