Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FT

До списку санкцій потрапить офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
До санкційного списку Європейського Союзу потраплять російські пропагандисти - за пропаганду позитивного ставлення до сепаратистам на Донбасі і визнання Росією "ЛДНР", пише видання Financial Times.
За інформацією видання, під санкції ЄС потраплять:
- головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного ставлення діям сепаратистів на Донбасі";
- російський телеведучий Володимир Соловйов.
- до списку санкцій потрапить офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
Росія вводить війська на Донбас
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою" ДНР " і " ЛНР " на офіційному рівні. З так званими "республіками "підписані"договори про дружбу".
Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.
22 лютого російський парламент ратифікував "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Путін підписав закони Про ратифікацію. Москва, таким чином, офіційно визнала так звані "ДНР" та " ЛНР".
Рада Федерації РФ надав президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для введення їх на окуповані райони Донбасу.
Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Росія визнала "ДНР"і " ЛНР".
Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і заявив, що Москва визнала свою військову присутність на Донбасі і вийшла з Мінських угод. Він підкреслив пріоритет збереження територіальної цілісності та суверенітету української держави.
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