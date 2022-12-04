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"Під прицілом – мирні українці": глава Пентагону розніс РФ через війну в Україні

4 грудня 2022, 00:20

Як зазначив Остін, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію зі зростаючою тривогою.

'Під прицілом – мирні українці': глава Пентагону розніс РФ через війну в Україні
Остін наголосив, що російські війська вбили тисячі українських громадян / Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних українців та цивільну інфраструктуру України. Про це Остін заявив, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, штат Каліфорнія.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить під приціл цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.

Як зазначив глава Пентагону, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію зі зростаючою тривогою.

Він також зауважив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну дало можливість показати справжнє обличчя РФ, яка веде тиранічну та смертельну війну, якої ніхто не хотів би пережити.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що напади РФ на критично важливу інфраструктуру України є ознакою відчаю російського диктатора Володимира Путіна.

Як зазначив Воллес, Путін націлився на енергомережу України та іншу цивільну інфраструктуру, щоб замаскувати свої військові невдачі. Він закликав українців "тримати імпульс, щоб продовжувати штовхати Росію назад".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не піде на капітуляцію в обмін на світло. Саме тому наша держава буде і надалі переконувати західних партнерів у необхідності постачання озброєння, яке б захистило нас від російського терору.

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