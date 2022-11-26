'Путін у відчаї': Воллес розніс жалюгідні напади РФ на критичну інфраструктуру України

Воллес закликав українців "тримати імпульс" / gov.uk/government

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що напади РФ на критично важливу інфраструктуру України є ознакою відчаю російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише The Guardian.

Як зазначив Воллес, Путін націлився на енергомережу України та іншу цивільну інфраструктуру, щоб замаскувати свої військові невдачі. Він закликав українців "тримати імпульс, щоб продовжувати штовхати Росію назад".

"На цивільному фронті вони мають захищати національну інфраструктуру, на яку Путін навмисно орієнтується в надії, що він зруйнує їхню економіку, а це означає, що їм буде дуже важко взимку", - сказав він.

Британський міністр оборони підкреслив, що напади на цивільну інфраструктуру є незаконними згідно з міжнародним правом, і додав, що Велика Британія "не дозволить такому виду залякування та жорстокості досягти успіху".

Водночас Воллес зазначив, що Путіна не можна недооцінювати, незважаючи на нещодавні невдачі, такі як відступ із Херсона та звільнення низки російських командувачів.

"Росія - це країна, якій зараз байдуже на власний народ і на те, яких молодих хлопців вона посилає на смерть, і вона буде продовжувати штовхати цих людей далі на війну", - додав він.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Станом на ранок 25 листопада половина житлового фонду Києва залишалася на аварійних відключеннях світла. Упродовж дня енергетики планували підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години.

Крім того, у Києві повністю відновлено водопостачання. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води. Також продовжується відновлення теплопостачання. Третина будинків Києва вже з теплом.

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