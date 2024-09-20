Під Москвою спалахнула потужна пожежа: що горить

Вогонь охопив площу в п'ять тисяч "квадратів"

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Пожежа в Підмосков'ї почалася близько 12-ї години ночі / Колаж: Главред, фото: скріншот

У Росії спалахнула потужна пожежа в ніч на 20 вересня. У підмосковному селі Апаринки загорівся склад на території п'ять тисяч "квадратів". Інформацію про пожежу підтвердили в МНС РФ.

Склад в Апаринках, який належить місцевій фабриці, російські ЗМІ називають одним із найбільших у Росії. Як повідомляє Shot, на місці пожежі працюють 40 рятувальників і 14 одиниць техніки. Є загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Займання почалося близько 12 години ночі. На складі, попередньо, зберігалася текстильна продукція однієї з фабрик - подушки, ковдри, матраци.

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За даними росЗМІ, пожежу вдалося локалізувати на площі 4200 метрів.

За попередньою інформацією МНС РФ, постраждалих немає.

Раніше в Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.

Як повідомляв Главред, у Харківській області сталася дуже сильна лісова пожежа. Вогонь охопив село Студенок і знищив практично половину населеного пункту. У Мережі з'явилося відео з моторошними кадрами знищеного села.

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