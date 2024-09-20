Під Москвою спалахнула потужна пожежа: що горить

У Росії спалахнула потужна пожежа в ніч на 20 вересня. У підмосковному селі Апаринки загорівся склад на території п'ять тисяч "квадратів". Інформацію про пожежу підтвердили в МНС РФ.
Склад в Апаринках, який належить місцевій фабриці, російські ЗМІ називають одним із найбільших у Росії. Як повідомляє Shot, на місці пожежі працюють 40 рятувальників і 14 одиниць техніки. Є загроза поширення вогню на сусідні будівлі.
Займання почалося близько 12 години ночі. На складі, попередньо, зберігалася текстильна продукція однієї з фабрик - подушки, ковдри, матраци.
За даними росЗМІ, пожежу вдалося локалізувати на площі 4200 метрів.
За попередньою інформацією МНС РФ, постраждалих немає.
Раніше в Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.
Як повідомляв Главред, у Харківській області сталася дуже сильна лісова пожежа. Вогонь охопив село Студенок і знищив практично половину населеного пункту. У Мережі з'явилося відео з моторошними кадрами знищеного села.
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