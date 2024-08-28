Масштабна пожежа на Рязанській ГРЕС: очевидці повідомляють про вибух

На Рязанській ГРЕС почалася сильна пожежа, люди чули гучний вибух.

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Пожежа почалась на Рязанській ГРЕС / Колаж: Главред, скріншот, фото: Вікіпедія

28 серпня мережею почали ширитися повідомлення про те, що на Рязанській ГРЕС сталася пожежа. Як повідомляють очевидці, їй передував вибух.

Такою інформацією діляться російські телеграми – як докази інциденту ширяться відео, на якому видно станцію, охоплену димом.

"Займання сталося на електростанції в Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Очевидці також повідомили, що перед пожежею пролунав вибух", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Рядовка". відео дня

Рязанська ГРЕС - що відомо Рязанська ГРЕС (іноді звана "Новомичуринська ГРЕС") - теплова електрична станція в м. Новомичуринськ Пронського району Рязанської області (за 80 км на південь від Рязані), на березі річки Проня. Входить до складу ПАТ "ОГК-2", повідомляє Вікіпедія. Рязанська ГРЕС посідає шосту позицію в списку найпотужніших теплоелектростанцій Росії, в європейській частині Росії вона поступається тільки Костромській ГРЕС. У складі станції 7 енергоблоків.

Що стало причиною надзвичайної ситуації, наразі невідомо. Однак, за даними місцевих ЗМІ, причиною так званого "задимлення" на станції стало порушення технологічного процесу.

Пожежа на ГРЕС / скрін з тг-каналу Главред

Така масштабна пожежа спричинила неабиякий кіпіш в російських телеграм-каналах. Вони наввипередки почали спростовувати інформацію про займання на ГРЕС. Деякі ресурси стверджують, що інформація про це – фейк, а відео було знято вчора, коли поряд із ГРЕС горіла суха трава. Дим начебто зняли на тлі станції.

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Сьогодні ГУР та ССО уразили чергову нафтобазу в Ростовській області. Після влучання українським БпЛА нафтобаза в Ростовській області горить досі. Не секрет, що саме ця нафтобаза забезпечує російських агресорів у війні з Україною.

А тим часом F-16 вже завдають успішних ударів по агресору. За словами аналітика Forbes Девіда Екса, це не дивно, що українські ВПС використовуватимуть F-16 для протиповітряної оборони. Річ у тім, що винищувачі були помічені з ракетами "повітря-повітря" AIM-9 з інфрачервоним наведенням і AIM-120 з радіолокаційним наведенням.

Однак, на жаль, США все ще підіграють РФ - окупанти можуть сховати авіацію, поки ЗСУ чекають дозвіл на удари. Україні саме зараз важливо мати, як і дозволи на застосування західної зброї, так і саму зброю.

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