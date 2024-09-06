Усе перетворилося на попіл: вогонь знищив половину села в Харківській області

У Харківській області в селі Студенок знищено будинки через лісову пожежу, яка перекинулася з Донецької області.

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Лісова пожежа знищила село Студенок у Харківській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Харківській області сталася дуже сильна лісова пожежа. Вогонь охопив село Студенок і знищив практично половину населеного пункту. Про це заявив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області Сергій Болвін. У Мережі з'явилося відео з моторошними кадрами знищеного села.

Вогонь спалив або пошкодив 308 будинків, а це майже половина населеного пункту. Правоохоронці досліджують кожен сантиметр території, обходять кожен двір і використовують дрони.

"Знищено або пошкоджено полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Наразі фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус постраждалих, люди звертаються до поліції", - сказав Болвінов. відео дня

Відомо, що ця пожежа почалася в лісгоспі в Донецькій області. Через сильні пориви вітру з боку Святогірська вогонь перекинувся на Студенок.

Дивіться відео про лісову пожежу в Харківській області:

У Харківській області через лісову пожежу згоріла половина села / фото: скріншот

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