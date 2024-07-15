У Криму спалахнули масштабні пожежі: що сталося

Крім того, у Севастополі прогримів один вибух. Що відбувається на півострові - читайте нижче на Главреді.

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Окупанти стверджують, що горить "суха трава" / Колаж Главреда. Фото: Кримський вітер, Радіо Свобода

В окупованому Криму у понеділок, 15 липня, спалахнули масштабні пожежі.

Як пише Радіо Свобода, у російському МНС стверджують, що зайнялася "суха трава" у Коктебелі та Сімферопольському районі.

Зокрема, пожежа площею 5 га зафіксована у районі села Урожайне. Ще в одному місці — у районі некомерційного товариства "Дружба" — вогонь нібито охопив 15 га.

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Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв також повідомляє про нібито займання "трави і сухих кущів" у районі села Вишневе.

Тоді як рух партизанів "Кримський вітер" пише про "одиночний вибух" у Севастополі.

Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Вибухи в Криму - останні новини

На мисі Фіолент, що в окупованому Криму, ввечері у четвер, 4 липня, прогримів вибух, потім загарбники ввімкнули тривогу. Пізніше зʼявилась інформація про роботу ворожої ППО на півночі Красногвардійського. Паралельно фіксувалась активність російської бойової авіації та флоту неподалік Севастополя.

Як зауважувала західна преса, Україна дедалі частіше б'є по логістиці та критичній інфраструктурі військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Нещодавний ракетний удар Києва був покликаний знизити можливості Росії на півострові, націлюючись по аеродромах.

Станом на червень 2024 рік Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

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