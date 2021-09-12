Під Москвою чоловік побив та пограбував маленьку дівчинку

У Московській області в місті Солнечногорск чоловік посеред дня напав 9-річну дівчинку і пограбував її, повідомляє повідомляє Mash.

Інцидент трапився вчора близько 14: 00, Те, щоо відбувається потрапило на відео. На кадрах можна бачити, як чоловік підходить до дитини ззаду, хпає його за шию і відтягує в сторону.

Повідомляється, що грабіжник двічі вдарив дівчинку по обличчю, а потім відібрав у неї мобільний телефон. Підозрюваний вже був затриманий, відкрито кримінальне провадження про грабіж із застосуванням насильства.

Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні власної дружини.

Він стався напередодні. Поліцейським заявниця повідомила, що чоловік напав на неї з газовим балончиком, після чого пограбував. Забризкавши їй очі, чоловік забрав у дружини сумочку з речами і документами, попередньо побивши.