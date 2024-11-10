Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

Аеропорти Домодєдово, Шереметьєво і Жуковський переспрямували десятки рейсів через атаку дронів.

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Москву атакували деястки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Понад 80 безпілотників атакували РФ

На Москву було націлено 34 дрони

Україна атакувала РФ у неділю, використовуючи щонайменше 84 безпілотні літальні апарати, з них 34 було спрямовано на Москву.

Це стало найбільшою атакою дронів по російській столиці з початку повномасштабної агресії РФ проти України, повідомляє Reuters.

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Російське федеральне агентство повітряного транспорту заявило, що аеропорти Домодєдово, Шереметьєво і Жуковський переспрямували щонайменше 36 рейсів, але потім відновили роботу. Міністерство оборони РФ повідомило про п'ятьох поранених у Московській області.

/ Инфографика: Главред

У РФ стверджують, що збили всі 34 дрони, що летіли на Москву, і 50 над іншими регіонами заходу РФ.

"10 листопада 2024 р. у нічний час і ранкові години збройними силами України було завдано масованого удару по цивільній інфраструктурі на території РФ. Загалом застосовано 84 безпілотних літальних апаратів літакового типу дальньої дії... Усі повітряні цілі збито або придушено РЕБ", - заявили в міноборони РФ.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Раніше повідомлялося про те, що безпілотники масовано атакують Москву і область. У Підмосков'ї зранку збивають безпілотники, а роботу московських аеропортів Домодєдово і Жуковського вимушено припинили.

Нагадаємо, нещодавно дрони ГУР передали "вогняний привіт" НПЗ у Саратові. Удар було здійснено в рамках операції української розвідки.

Як повідомляв Главред, аналітик назвав ймовірну мету атаки по Каспійській флотилії РФ. Окупанти використовують морські платформи флотилії під час атак по Україні.

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