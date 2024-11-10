В аеропортах ввели план "Килим": безпілотники масовано атакують Москву і область

У Підмосков'ї зранку збивають безпілотники, а роботу московських аеропортів Домодєдово та Жуковського вимушено припинили.

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Москва, атака / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Про що йдеться:

Пабліки РФ розвели паніку через вибухи поблизу столиці, зафіксовано пожежі та є постраждалі

Мер Собянін "відчитався" про "успішну" роботу ППО

Вранці,10 листопада столицю Росії, а також Московську область потривожили масштабні вибухи. У Раменському районі Підмосков'я через падіння уламків безпілотника горять два приватні будинки. Повідомляється, що екстрені служби працюють на місці події.

"Одна людина, попередньо, постраждала внаслідок падіння уламків БПЛА на приватний будинок у підмосковному селі Станове під Раменським. За даними каналу, це господиня будинку, у неї зафіксовано опіки. Пошкоджено автомобіль, що стояв поряд із місцем пригоди. На місці працюють екстрені служби", - пише російський паблік SHOT.

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Деталі атаки на Москву / фото: тг-канал Главред

Реакція влади РФ на атаку на Москву

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку чотирьох безпілотників.

Він написав, що російські сили ППО нібито відбили атаку .

"Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — сказав він.

Згодом мер додав, що збито ще два безпілотники у міських округах Раменки, Домодєдово та Коломна.

Загалом, за його даними, збили нібито 22 дрони, які летіли на Москву.

В аеропортах Москви введено план "Килим"

Як стверджує паблік SHOT, посилаючись на власні джерела, в московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА введено План "Килим".

Це спеціальна операція, яка вводиться при загрозі безпеці повітряного простору, наприклад, через виявлення невідомих повітряних об'єктів або загрози атаки на аеропорт. При введенні цього плану тимчасово закривається повітряний простір над певним районом або аеропортом, припиняються зльоти та посадки літаків, а повітряні судна, що знаходяться в повітрі, направляються на інші аеродроми.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки на Росію - про що відомо

Сьогодні, як повідомляв Главред, також внаслідок атаки БпЛА і Брянськ охопили вибухи. Під ударом опинився 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення — військове з’єднання Збройних сил РФ, яке об’єднує підрозділи забезпечення Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил у Західному військовому окрузі.

А нещодавно дрони ГУР передали "вогняний привіт" НПЗ у Саратові. Удар було здійснено в рамках операції української розвідки.

Однією з найскладніших операцій спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі було знищення російського судна "Сергій Котов". Корабель двічі зазнавав атак поблизу Босфорської протоки, перш ніж його остаточно знищили в березні цього року.

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