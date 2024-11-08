План РФ не увінчався успіхом: залучення військ КНДР веде до розгромних втрат

Говорити про те, що ці підрозділи КНДР можуть бути швидко залучені для проведення якихось активних дій, зараз дуже складно.

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Війська КНДР несуть втрати в Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Війська КНДР не розуміють театр бойових дій і зазнають втрат

Через боягузтво Заходу солдатів КНДР на фронті стане більше

Попри те, що на окремих ділянках фронту відзначається участь військових з Північної Кореї, вони навряд чи швидко будуть залучені для активного ведення бойових дій. Таке бачення ситуації в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт Валерій Рябих.

"Зараз відзначається лише участь корейських військовослужбовців на окремих напрямках. І потрібно сказати, що це більше нагадує ось такі пробні кулі. Тому що, природно, північнокорейським підрозділам необхідно вивчити театр військових дій. Крім того, їм потрібно ознайомитися з тактикою. І це все зробити в бойових умовах. І тут говорити про те, що ці підрозділи можуть бути швидко залучені для проведення якихось активних дій, зараз дуже складно", — сказав експерт. відео дня

Як підкреслив Рябих, будь-яке залучення північнокорейських військовослужбовців призводить до їхніх втрат. Не варто забувати, що лише за три місяці Курської операції ЗСУ Росія втратила майже 21 тисячу військовослужбовців.

"І, звичайно ж, чим більше буде з’являтися на лінії зіткнення північнокорейських військовослужбовців, тим більше вони будуть поповнювати статистику втрат російської армії. Звісно ж, для українських військовослужбовців немає там великої відмінності, кого враховувати в цій статистиці. Крім того, це також обумовлюється й характером використання цих підрозділів, тому що, судячи й за заявами українських офіційних представників, зокрема, й військової розвідки Збройних сил України, північнокорейські підрозділи маскуються під підрозділи російської армії: переодягаються в російську форму, озброюються російським озброєнням та, відповідно, маскуються під національні меншини, як-от буряти й схожі народності", — сказав Рябих.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

За прогнозами аналітика, повноцінне введення північнокорейських підрозділів у бойові операції може вже відбутися в найближчому майбутньому. Як аргумент він використовує те, що основною метою їхнього перекидання є забезпечення новими резервами російського угруповання на цьому напрямку.

"Нерішуча оцінка світової спільноти самого факту появи північнокорейських військових у європейській частині та участі у війні РФ проти України, неминуче призведе до того, що подібних підрозділів може з’явитися більше.

Це призводить до того, що російська агресія проти України переростає у світову війну. І причиною цього є якраз ось бажання Російської Федерації надати цій війні саме такий статус", — переконаний експерт.

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Главред писав, що війська РФ і КНДР атакують позиції ЗСУ на Курщині. Forbes зазначає, що Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ.

Також розповідалось, що насправді отримує Північна Корея від РФ за солдатів. Швидше за все, крім рису та грошей, ще присутні певні технології, які Кім Чен Ин хоче отримати від РФ.

Раніше український президент Володимир Зеленський прокоментував втрати противника після того, як армія КНДР вступила в бій проти ЗСУ.

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