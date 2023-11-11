Несподіваний наступник Путіна: ексспівробітник КДБ розповів про гризню в Кремлі

У РФ розгортається боротьба між впливовими групами, які претендують на владу після диктатора Володимира Путіна, заявив екс-працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев дуже близький до Путіна і багато хто говорить про те, що саме він може зайняти місце пост президента, тому для диктатора ця людина дуже небезпечна, розповів він 24 Каналу.
"Для Путіна зараз взагалі будь-яка людина становить загрозу. Хто завгодно. І це довів (Євген) Пригожин. Коли Пригожин почав свій путч, Путіна не вийшов захищати ніхто. Люди, які тоді сподівалися на Патрушева, були розчаровані, бо і Пригожин злякався взяти владу, і Патрушев", – зазначив колишній співробітник спецслужб.
При цьому співрозмовник вважає, що в разі підтримки Патрушевим заколоту Євгена Пригожина, їм було б легко повалити Путіна, адже за ними стояла сила спецслужб і бойовиків.
"Але у них там одночасно банка павуків. Не дарма говорять про вежі Кремля і про війну веж Кремля. Тому що Патрушева бояться інші сильні гравці, на кшталт (Сергія) Чемезова і (Олександра) Бортникова, які формально йому підпорядковуються, але хочуть стати самостійними гравцями", – додав Жирнов.
Хто такий Сергій Жирнов
Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.
У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.
Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.
Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог з Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.
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