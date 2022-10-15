Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист Гіркін

Ігор Гіркін та його дружина Мирослава Регінська / Фото Вконтакте

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який пророкував поразку РФ у війні проти України, не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Зокрема, блогер-пропагандист Юрій Котьонок написав у Telegram, що Гіркін влаштувався "начальником штабу або заступником комбата".

"Мовчання Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) в Telegram з 10 жовтня пояснюється тим, що через 8 років йому дозволено виїхати в зону бойових дій. За даними Максима Фоміна (Владлен Татарський), Стрєлков пішов воювати в один з добровольчих батальйонів начальником штабу або заступником комбата", – повідомив Котьонок.

Дружина Гіркіна - Мирослава Регінська - підтвердила, що у Гіркіна "все добре", і заявила, що він скоро вийде на зв'язок. Також вона опублікувала знімок з Гіркіним, на якому він стоїть у військовій формі.

Остання публічна активність Ігоря Гіркіна в Telegram дійсно датована 10 жовтня, коли він прокоментував масований ракетний обстріл російськими військовими об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Оскільки Гіркін часто критикував Міноборони та Генштаб Росії за провали війні в Україні, а також "кухаря Путіна" і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який останнім часом став одним з найвпливовіших людей в Росії, почали поширюватися чутки, що Гіркіна або заарештували, або вбили.

Ігор Гіркін - що про нього відомо

Ігор Гіркін (Стрєлков) - офіцер ЗС РФ у відставці, колишній полковник ФСБ, учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: в Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні. В Україні визнаний військовим злочинцем.

У квітні 2014 року зі своїм загоном диверсантів Гіркін перетнув кордон України в Донецькій області, захопив відділення міліції Слов'янська, після чого керував захопленням всього міста, почавши таким чином війну на Донбасі. Згодом став першим "міністром оборони ДНР" і головнокомандувачем так званої армії Новоросії.

Як повідомляв Главред, нещодавно Гіркін говорив, що у Росії може початися революція, а президента Володимира Путіна чекає доля Слободана Мілошевича.

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

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