УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист Гіркін

15 жовтня 2022, 12:52

Оскільки Гіркін критикував Пригожина, який став одним з найвпливовіших людей в РФ, почали поширюватися чутки, що Гіркіна або заарештували, або вбили.

Ігор Гіркін та його дружина Мирослава Регінська
Ігор Гіркін та його дружина Мирослава Регінська / Фото Вконтакте

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який пророкував поразку РФ у війні проти України, не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Зокрема, блогер-пропагандист Юрій Котьонок написав у Telegram, що Гіркін влаштувався "начальником штабу або заступником комбата".

"Мовчання Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) в Telegram з 10 жовтня пояснюється тим, що через 8 років йому дозволено виїхати в зону бойових дій. За даними Максима Фоміна (Владлен Татарський), Стрєлков пішов воювати в один з добровольчих батальйонів начальником штабу або заступником комбата", – повідомив Котьонок.

Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист Гіркін

Дружина Гіркіна - Мирослава Регінська - підтвердила, що у Гіркіна "все добре", і заявила, що він скоро вийде на зв'язок. Також вона опублікувала знімок з Гіркіним, на якому він стоїть у військовій формі.

Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист Гіркін

Остання публічна активність Ігоря Гіркіна в Telegram дійсно датована 10 жовтня, коли він прокоментував масований ракетний обстріл російськими військовими об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Оскільки Гіркін часто критикував Міноборони та Генштаб Росії за провали війні в Україні, а також "кухаря Путіна" і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який останнім часом став одним з найвпливовіших людей в Росії, почали поширюватися чутки, що Гіркіна або заарештували, або вбили.

Ігор Гіркін - що про нього відомо

Ігор Гіркін (Стрєлков) - офіцер ЗС РФ у відставці, колишній полковник ФСБ, учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: в Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні. В Україні визнаний військовим злочинцем.

У квітні 2014 року зі своїм загоном диверсантів Гіркін перетнув кордон України в Донецькій області, захопив відділення міліції Слов'янська, після чого керував захопленням всього міста, почавши таким чином війну на Донбасі. Згодом став першим "міністром оборони ДНР" і головнокомандувачем так званої армії Новоросії.

Як повідомляв Главред, нещодавно Гіркін говорив, що у Росії може початися революція, а президента Володимира Путіна чекає доля Слободана Мілошевича.

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Ігор Гиркин війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:02

Еліна Світоліна вперше стала мамою і розкрила незвичайне ім'я дитини

13:59

Юна українка оспівала Путіна і заявила, що Росія переможе: вона поплатилася за це вже наступного дняВідео

13:39

ЗМІ назвали ім'я можливого наступника Шойгу в Міноборони РФ - раніше він був охоронцем Путіна

13:29

Хворій Сєдоковій загрожує смерть: лікар попередила співачку

13:00

Гороскоп на завтра 16 жовтня 2022: Овнам - крадіжка, Скорпіонам - закоханість, Ракам - прибуток

Реклама
12:52

Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист ГіркінВідео

12:43

"Справжній штурм!": ЗСУ луплять з усіх гармат на Херсонщині, у пропагандистів паніка

11:54

Єдина система зв'язку на фронті: Маск розповів про спроби РФ знищити StarlinkВідео

11:25

Збив 5 ворожих "шахідів" і катапультувався: пілот-герой розповів про свій подвигВідео

11:10

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

11:04

"Ми хочемо, щоби нас поважали": президент Таджикистану публічно "наїхав" на ПутінаВідео

10:48

Боєць ЗСУ зі скибочкою кавуна яскраво відповів, коли буде звільнений ХерсонВідео

10:28

"Ти завжди в наших серцях": мама Корольової розповіла про страшну втрату

10:28

Путіна вб'ють: експерт розповів про наслідки ядерного удару для господаря КремляВідео

09:34

Захищав небо і віддав життя за Україну: дружина 30-річного офіцера ППО розповіла, про що мріяв герой

09:32

РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами ЗапоріжжяВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 15 жовтня 2022: Овнам - проблеми, Левам - гроші, Козерогам - стрес

08:37

Помста за Дніпропетровщину: Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні

08:29

Чи піде Білорусь війноюПогляд

08:20

У РФ з почестями відправили на війну в Україну жителя Дагестану, підозрюваного в педофіліїВідео

Реклама
07:46

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійдеВідео

06:22

Україні потрібно підтримати протести в ІраніПогляд

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

05:20

Чому віник не можна ставити за дверима: 3 заборони, які влаштують пекло в будинкуВідео

03:35

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший деньВідео

03:20

Бюджетна закуска за 5 хвилин: смачніше рецепта годі й шукатиВідео

03:03

"Чоловіки, відверніться": Волочкова ледь не розчахнулась, показуючи новий шпагат

02:36

Олівія Уайлд впустила з блузи грудь з пікантною наліпкою на інтимному місці

02:01

Кайлі Дженнер обтягнула латексом шикарну фігуру

01:35

Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньомуВідео

00:51

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

00:22

Слідом за Пугачовою: російську зірку 90-х перевіряє прокуратура за засудження війни

14 жовтня, п'ятниця
23:58

"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій УкраїниВідео

23:21

Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світіВідео

23:06

"Це маленький скарб": вийшла загублена пісня легендарної Queen з вокалом Фредді Мерк'юріВідео

22:51

Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантівВідео

22:39

Гроші не пахнуть: Королева назвала свою музику "терапією" і вирішила розбризкати свої почуття на людей

22:30

"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірноїВідео

22:12

Воду після варіння картоплі люди даремно зливають в раковину: як застосовувати диво-відвар

22:00

У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в УкраїніВідео

Реклама
21:09

Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу StarlinkВідео

21:08

Олег Жданов. Гряде евакуація з Херсона?Відеоблоги

20:55

"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війниВідео

20:51

Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'юВідео

20:23

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 рокиВідео

20:20

Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборониВідео

20:10

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

20:02

"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

19:59

Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти