Путіну світить Гаага: Гіркін істерить через провали на фронті та чекає на революцію у РФ

Ігор Гіркін розповів про долю Володимира Путіна / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), який втік з Донбасу, не виключив, що в Росії може початися революція, а на президента Володимира Путіна чекає доля Слободана Мілошевича.

"Верхи не можуть, а низи, підштовхувані, не хочуть. Тим більше, всі революції відбуваються не в селі Гадюкіно... Всі революції відбуваються в столиці", - підкреслив "Стрєлок". Відео опубліковано в YouTube.

Разом з тим він прогнозує незавидну долю Путіну. На його думку, з ним можуть розправитися так само, як і з імператором Павлом I, або притягнути до кримінальної відповідальності, як сербського диктатора Слободана Мілошевича.

"Хоча варіант з Саддамом Хусейном або Кадаффі теж не виключений. Не факт, що він не буде показово унасекомлений, не так, як Мілошевич", - додав терорист.

Нагадаємо, раніше Гіркін заявив про те, що провал російських окупантів на півдні України нівелювати проблематично через відсутність ключового ресурсу-піхотних військ,

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

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