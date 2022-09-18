Путіну світить Гаага: Гіркін істерить через провали на фронті та чекає на революцію у РФ

Ігор Гіркін не виключив, що в Росії може початися революція.
Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), який втік з Донбасу, не виключив, що в Росії може початися революція, а на президента Володимира Путіна чекає доля Слободана Мілошевича.
"Верхи не можуть, а низи, підштовхувані, не хочуть. Тим більше, всі революції відбуваються не в селі Гадюкіно... Всі революції відбуваються в столиці", - підкреслив "Стрєлок". Відео опубліковано в YouTube.
Разом з тим він прогнозує незавидну долю Путіну. На його думку, з ним можуть розправитися так само, як і з імператором Павлом I, або притягнути до кримінальної відповідальності, як сербського диктатора Слободана Мілошевича.
"Хоча варіант з Саддамом Хусейном або Кадаффі теж не виключений. Не факт, що він не буде показово унасекомлений, не так, як Мілошевич", - додав терорист.
Нагадаємо, раніше Гіркін заявив про те, що провал російських окупантів на півдні України нівелювати проблематично через відсутність ключового ресурсу-піхотних військ,
Раніше повідомлялося про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.
Інші новини:
- "Все управління винесли": Гіркін істерить через точні удари ЗСУ по командних пунктах РФ
- Денис Казанський. Гиркин обурюється! "Героя Новоросії" Селіванова відправили на підвал
- "Розфарбувати Кремль у жовто-блакитні кольори": Гіркін зявив про провал РФ і дав поради владі