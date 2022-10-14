Заарештували або позбулися: у МВС розповіли про розбірки Гіркіна з "кухарем Путіна"

Ігор Гіркін передрікав Євгену Пригожину смерть від його ж найманців-зеків.
Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) припинив активну діяльність в соцмережах після критики засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина (кухаря Путіна).
На незвичайне затишшя Гіркіна в Мережі звернув увагу радник глави МВС Антон Геращенко. У своєму Telegram він нагадав про те, що раніше "Стрєлок" мало не щодня постив повідомлення про ситуацію на фронті.
"Терорист Стрєлков-Гіркін вже 4 дні нічого не пише у своєму телеграм-каналі. Такого не було жодного разу з 24 лютого", - підкреслив радник глави МВС.
"Або його заарештували, або його вбили, або він втратив доступ до свого аккаунту в телеграмі. Примітно, що його останні пости були спрямовані на критику іншого терориста і військового злочинця – глави ПВК "Вагнер" Пригожина", - уточнив він.
Геращенко нагадав, що Гіркін передрікав Пригожину смерть від його ж найманців-зеків.
"Не виключено, що Пригожин не став терпіти образ від Гіркіна і позбувся його", - додав він.
Нагадаємо, раніше Гіркін заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників.
"Найважливіше. Бійка за владу вийшла на поверхню. Кадиров (за підтримки Пригожина) атакував генерала Лапіна за здачу Лиману (хоча вина останнього, цілком ймовірно, лише в тому, що він не ладнає з самим Кадировим, так як Лапін За оборону Лиману спочатку не відповідав — його частини були спрямовані на допомогу з іншої ділянки фронту і до того ж спрямовані занадто пізно)", - скаржиться російський терорист.
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