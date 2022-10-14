"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війни

Михайло Подоляк спрогнозував терміни завершення війни / УНІАН/Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірні терміни завершення війни в Україні.

Він не виключив, що війна може закінчитися вже найближчої зими. Таку заяву представник ОП зробив в інтерв'ю Bild.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в плани України не входить ведення бойових дій на території Росії.

"Ми не будемо заходити на територію РФ. Ми ведемо виключно оборонну війну. Ми розуміємо, що не можна залишати незакінчену війну так, як це було зроблено в 2014-2015 роках. Ми абсолютно об'єктивно повинні забрати всю територію (України) і абсолютно об'єктивно можна вести після цього той чи інший переговорний процес", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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