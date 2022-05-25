Використали уже 60% високоточної зброї: окупанти змінюють тактику через нестачу ресурсів – ГУР

Окупанти змінюють тактику через нестачу ресурсів – розвідка/ Reuters, УНІАН

У країни-агресорки РФ закінчуються запаси високоточної зброї, тому російським військам доводиться змінювати тактику.

У перші два місяці широкомасштабного вторгнення в Україну армія Росії хаотично обстрілювала ракетами українські території. Проте згодом ситуація змінилася у міру того, як в РФ почали закінчуватися ресурси. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба ГУР.

Він наголосив, що РФ уже застосувала близько 60% запасів високоточної зброї.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. За деякими видами навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати у військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", – зазначив Скібіцький.

Оперативно поповнити свої запаси Росія не може, адже не має необхідних потужностей виробництва. Також її у цьому серйозно "гальмують" санкції, накладені Заходом, які, зокрема, не дозволяють купувати іноземні комплектуючі.

Тому РФ зараз змінила тактику застосування такого озброєння.

"Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль", – каже представник ГУР Міноборони України.

Він зазначив, що зміна тактики РФ дуже помітна. Нинішня "поведінка" російських військ лише доводить, що ресурси високоточного озброєння і боєприпасів у них уже на граничному рівні, сказав Скібіцький.

Раніше експерт Тарас Загородній розповів, що Росія зараз дострілює той запас ракет, який вона накопичувала десятиліттями. А оперативно відновити їхню кількість РФ не вдасться – це було б занадто складним завданням навіть у мирний час, не те, що під час війни. Тому країна-агресорка стикнулася з нестачею ракет – російські військові не можуть їх так активно застосовувати.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів, скільки ракет залишилося у Росії і якими саме ракетами країна-агресорка обстрілює територію України.

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