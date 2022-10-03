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"Помилково" призвали половину мобілізованих: в РФ розгорівся скандал

3 жовтня 2022, 12:08

Тих, кого забрали на війну у Хабаровському краї, хоч вони не підпадають під критерії, повернули додому. А воєнкома вигнали з роботи.

Российские военные, мобилизация в россии
У Хабароському краї "помилково" призвали половину мобілізованих/ ua.depositphotos.com, Telegram

У Хабаровському краї в РФ розгорівся скандал через мобілізацію. Стало відомо, що у межах оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації у регіоні позабирали на війну навіть тих, хто не "вписувався" у критерії. Більше того, такі "неформатні" мобілізовані становлять половину від усіх, кого хотіли відправити воювати.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Також у мережі з’явилося відповідне відео, де таку "помилку" визнає губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, виправдовуючись за неї.

Він розповів, що половину мобілізованих у регіоні призвали нібито "помилково", і їх уже повернули додому. А воєнкома, на якого місцева влада повісила всю вину, звільнили.

"За 10 днів у нас повістки отримали і прибули у військкомати декілька тисяч наших земляків, і з них близько половини ми повернули додому як таких, які не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу. Воєнний комісар Хабаровського краю Юрій Сергійович Лайко відсторонений від займаної посади. Це ніяк не вплине на виконання завдань, які перед нами поставив президент", – розповів губернатор Хабаровського краю.

Мобилизация в России, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
скрін
Мобилизация в России, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
скрін

Такими "помилками" прославилися і в Якутії. Там "помилково" призвали на війну вже близько 300 жителів. При цьому російські пропагандистські ЗМІ розповідають, що тільки за минулі 3 дні у Якутії 63 призовники зверталися за допомогою до психолога.

Мобілізація в Росії

У країні-агресорці РФ оголошена Путіним мобілізація йде повним ходом. Проте воякам, яких хочуть кинути на війну проти України, навіть не можуть відповісти, куди вони поїдуть і чим будуть забезпечені. Інструктор, якого приставили до призовників, зізнався, що для мобілізованих з проблемами зі здоров’ям поблажок не буде, і розповів, що у нього й самого є купа хвороб.

При цьому на війну гребуть навіть росіян з алкоголізмом. А вони напиваються і засинають просто під військкоматами, відеодокази цього з’являються у мережі. Деякі росіяни не розлучаються з пляшкою алкоголю навіть на плацу, чим викликають глузування з боку товаришів по службі.

А представники військкоматів не гребують нічим, щоб тільки вручити побільше повісток. Так, у Владивостоці вони навіть лізли у кватирки багатоповерхівок і "викурювали" призовників з будинків пожежною сигналізацією.

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