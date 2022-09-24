'Алковійська' Путіна: мобілізовані на війну солдати в РФ позасинали п’яні під військкоматом

Мобілізовані на війну солдати в РФ позасинали п’яні під військкоматом/ скрін

Під час оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації в РФ на війну проти України гребуть усіх підряд. Забирають туди й осіб з алкогольною залежністю.

Чергові відеокадри, які підтверджують це, зняли і виклали у соцмережах самі російські окупанти. Мобілізований загарбник зафіксував на відео стан своїх майбутніх "товаришів по зброї", які, очевидно, звикли тримати в руках не автомат, а склянку з алкоголем.

Залишаючись вірними своїй звичці, вони навіть перед відправленням на фронт встигли підготуватися до цього "по-своєму". А деякі так "підготувалися", що навіть не могли встати з лави перед військкоматом, і там заснули.

Відео було зняте одним з мобілізованих у Кавалерово Приморського краю РФ (Далекий Схід).

"Це Кавалерівський військкомат... Ось він я... На передову їдемо... Ось ми всі в такому стані... У такому стані хлопці їдуть", – розповів автор відео.

скрін

скрін

Раніше у мережі також з’явилися кадри, яку зброю видають російським загарбникам, мобілізованим на війну проти України. Зокрема, їм видали іржаві автомати, яким уже бозна-скільки років.

А подекуди в РФ вирішили підготувати мобілізованих "по повній" й одразу видали їм чорні пакети.

скрін

скрін

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Пізніше у мережі почали з’являтися відео, у якому стані мобілізовані в РФ їдуть на війну. Між викликаними на війну в Україну нерідко виникають бійки і сутички. Судячи з усього, конфлікти відбуваються після зловживання спиртним.

Також в Росії не особливо перебирають тим, кого забирати на війну. То працівники військкомату хотіли мобілізувати чоловіка, який помер ще два роки тому і ніколи не служив, то відправили на полігон 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку.

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