'Алковійська' Путіна: мобілізовані на війну солдати в РФ позасинали п’яні під військкоматом

У мережу потрапили кадри, у якому стані відправляють на війну проти України російських вояк.
Під час оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації в РФ на війну проти України гребуть усіх підряд. Забирають туди й осіб з алкогольною залежністю.
Чергові відеокадри, які підтверджують це, зняли і виклали у соцмережах самі російські окупанти. Мобілізований загарбник зафіксував на відео стан своїх майбутніх "товаришів по зброї", які, очевидно, звикли тримати в руках не автомат, а склянку з алкоголем.
Залишаючись вірними своїй звичці, вони навіть перед відправленням на фронт встигли підготуватися до цього "по-своєму". А деякі так "підготувалися", що навіть не могли встати з лави перед військкоматом, і там заснули.
Відео було зняте одним з мобілізованих у Кавалерово Приморського краю РФ (Далекий Схід).
"Це Кавалерівський військкомат... Ось він я... На передову їдемо... Ось ми всі в такому стані... У такому стані хлопці їдуть", – розповів автор відео.
Раніше у мережі також з’явилися кадри, яку зброю видають російським загарбникам, мобілізованим на війну проти України. Зокрема, їм видали іржаві автомати, яким уже бозна-скільки років.
А подекуди в РФ вирішили підготувати мобілізованих "по повній" й одразу видали їм чорні пакети.
Мобілізація в Росії
Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.
Пізніше у мережі почали з’являтися відео, у якому стані мобілізовані в РФ їдуть на війну. Між викликаними на війну в Україну нерідко виникають бійки і сутички. Судячи з усього, конфлікти відбуваються після зловживання спиртним.
Також в Росії не особливо перебирають тим, кого забирати на війну. То працівники військкомату хотіли мобілізувати чоловіка, який помер ще два роки тому і ніколи не служив, то відправили на полігон 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку.
Читайте також:
- Путіну кінець, він втратить владу вже після наступного успіху ЗСУ на фронті – Піонтковський
- ЗСУ ліквідували окупанта, який народився в Луцьку і поїхав вбивати українців
- "Грабувати награбоване - невирішена проблема": Фейгін спрогнозував, як розпадатиметься Росія