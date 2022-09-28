УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"І з пластинами в голові підуть": "напівсліпий" інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всі

28 вересня 2022, 15:37

При цьому російський інструктор зізнався, що не знає ні того, куди поїде новостворений полк, ні того, чим він буде забезпечений.

Российские военные, мобилизация в россии
Інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всі, навіть хворі/ ua.depositphotos.com, Telegram

У країні-агресорці РФ оголошена Путіним мобілізація йде повним ходом. Проте воякам, яких хочуть кинути на війну проти України, навіть не можуть відповісти, куди вони поїдуть і чим будуть забезпечені.

Про проблемні моменти під час мобілізації розповів російський інструктор, який виступив з промовою перед полком зібраних на війну росіян, до якого його приставили. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Він відверто зізнався, що не знає практично нічого щодо подальшої підготовки мобілізованих.

Також інструктор поскаржився, що його несподівано викликали з відпустки і дали у керівництво полк. Призовників мають відправити на полігони для підготовки з 1 жовтня. Проте він не знає жодної інформації, як усе буде проходити.

"Куди поїдемо теж не знаю. Чим будемо забезпечені остаточно – теж не знаю", – сказав він.

Крім цього, інструктор зізнався, що для мобілізованих з проблемами зі здоров’ям поблажок не буде, і розповів, що у нього й самого є купа хвороб.

"Якщо є такі, які мають грижі у хребті, пластини у голові і так далі – це категорія В по медицині. Це означає, що ви призиваєтеся під час мобілізації, все одно підлягаєте їй. Тому не потрібно розповідати, що я не можу. Я теж не можу, теж грижі, коліна, напівсліпий і все інше. Живу на таблетках і на блокадах. Тому, якщо я поїду з вами, буду так само виконувати усі завдання", – сказав російський інструктор мобілізованим.

Мобилизация в РФ
скрин

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

Читайте також:

мобілізація новини Росії війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:52

Недосвідчені господині використовують не весь потенціал духовки: що можна в ній робити крім випічки

15:50

Держдума РФ 3 жовтня збереться на позачергове засідання щодо анексії захоплених територій УкраїниВідео

15:43

Найсмачніший торт за 5 хвилин з дивовижною начинкою: простий рецепт, від якого всі будуть в шоціВідео

15:40

Ексклюзив: зірка соцмереж кіт Степан розповів про повернення в Україну і поповнення у котячій родиніВідео

15:37

"І з пластинами в голові підуть": "напівсліпий" інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всіВідео

Реклама
15:16

Війна закінчиться через 3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька - ПодолякВідео

15:12

Нові правила Голосу країни-12 на ТЕТ: яких змін зазнає проєкт в умовах війниВідео

14:51

У Путіна вибухнули погрозою окупувати весь Донбас після "референдумів"Відео

14:42

"Китай стане миротворцем": Небоженко розповів, кому вигідне завершення війни в Україні

14:22

Воїни ЗСУ звільнили селище за 9 км від ЛимануВідео

14:21

"Я хочу жити. Мене вбивають": окупанти розстріляли чоловіка української співачки

14:13

У Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України: його придавило шафою

14:05

ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізаціюВідео

14:01

"Забудьте про це": Шольц відповів на ядерний шантаж Путіна

13:55

Комплекси, яких немає навіть в армії ФРН: Берлін у жовтні може передати Україні новітні ЗРК IRIS-T

13:47

На що живуть актори "Кварталу" під час війни: Кошовий розкрив деталі

13:26

ЗСУ вже на відстані 20 км: Лиман імовірно звільнять за кілька днів - аналітик

13:24

Місячний календар на жовтень 2022: дні найбільшої удачі і небезпеки

13:19

ЗСУ будуть в Криму до середини 2023 року – генерал СШАВідео

13:16

Здоров'я дорожче: п'ять продуктів, які не можна зберігати в дверцятах холодильника

Реклама
13:06

Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози Путіна:"не відмахуватися, мовляв, це просто блеф"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

12:57

"Росіяни алкаші, росіяни бидло": Кудрявцева захопилася мужністю російських чоловіків-вбивць

12:48

Шакіра може сісти у в'язницю на 8 років

12:47

Проміняв двох дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували окупанта-гармоніста з Пермського краюФотоВідео

12:43

США передають Україні засоби для боротьби з іранськими дронами: Ізраїль дав дозвілВідео

12:37

Друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артисту передбачила ворожка

12:35

Молодший Кличко практично не дозволяє колишній дружині бачити дочку

12:31

"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехопленняВідео

12:20

"До літа": експерт спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

12:14

Мамчині єзуїти з Кремля знову вирішили всіх перегратиПогляд

12:08

Яку тварину ви побачили першою: тест по картинці розповість про ваш характер

12:02

Зірка "Стиляг" оголосив про добровільну мобілізацію

11:57

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

11:50

"Він би не помер, він би жив": у Росії назвали несподівану причину смерті Моїсеєва

11:37

Забрала подругу з собою: за день до похорону Єлизавети II померла її улюблена фрейлінаВідео

11:33

У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячемВідео

11:28

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

11:09

"Не все так однозначно": російський співак Слєпаков записав антивоєнну піснюВідео

10:54

У Кремлі сподіваються захопити Харків і Одесу після мобілізації - BloombergВідео

Реклама
10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:12

Північний потік і Північний потік-2 підірвали - МЗС ШвеціїВідео

10:07

Після "референдумів" звільнення регіонів може затягнутися до весни - Небоженко

09:52

США буде важко передбачити ядерний удар Росії по Україні - PoliticoВідео

09:44

Десятки "двохсотих" і "трьохсотих": війська РФ потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

09:34

Народжені в рік Тигра: який у них характер і чи можна приручити волелюбних лідерів

09:06

Три обстріли за ніч: окупанти вдарили з "Градів" і важкої артилерії по Дніпропетровщині

09:00

Путіну поставили ультиматум щодо війни в Україні: Жданов пояснив, які терміни дали диктатору

08:57

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2022: Левам - сюрпризи, Скорпіонам - гроші, Водоліям - інтригиВідео

08:24

Мені подобається війнаПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти