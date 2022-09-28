"І з пластинами в голові підуть": "напівсліпий" інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всі

Інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всі, навіть хворі/ ua.depositphotos.com, Telegram

У країні-агресорці РФ оголошена Путіним мобілізація йде повним ходом. Проте воякам, яких хочуть кинути на війну проти України, навіть не можуть відповісти, куди вони поїдуть і чим будуть забезпечені.

Про проблемні моменти під час мобілізації розповів російський інструктор, який виступив з промовою перед полком зібраних на війну росіян, до якого його приставили. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Він відверто зізнався, що не знає практично нічого щодо подальшої підготовки мобілізованих.

Також інструктор поскаржився, що його несподівано викликали з відпустки і дали у керівництво полк. Призовників мають відправити на полігони для підготовки з 1 жовтня. Проте він не знає жодної інформації, як усе буде проходити.

"Куди поїдемо теж не знаю. Чим будемо забезпечені остаточно – теж не знаю", – сказав він.

Крім цього, інструктор зізнався, що для мобілізованих з проблемами зі здоров’ям поблажок не буде, і розповів, що у нього й самого є купа хвороб.

"Якщо є такі, які мають грижі у хребті, пластини у голові і так далі – це категорія В по медицині. Це означає, що ви призиваєтеся під час мобілізації, все одно підлягаєте їй. Тому не потрібно розповідати, що я не можу. Я теж не можу, теж грижі, коліна, напівсліпий і все інше. Живу на таблетках і на блокадах. Тому, якщо я поїду з вами, буду так само виконувати усі завдання", – сказав російський інструктор мобілізованим.

скрин

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

Читайте також: