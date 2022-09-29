Хитрі військкоми в РФ лізли у кватирку і намагалися "викурити" призовників пожежною сигналізацією

Хитрі військкоми в РФ намагалися "викурити" призовників з будинку пожежною сигналізацією/ скрін

У Росії мобілізація триває повним ходом. Проте громадяни країни-агресорки не горять бажанням іти воювати. Представники військкомату вдаються до хитрощів, щоб впіймати призовників.

Так, у Владивостоці військкоми вигадали оригінальний спосіб, як "викурити" призовників і вручити їм повістки. Вони увімкнули пожежну сигналізацію, щоб жителі будинку з переляку повибігали на вулицю. Повідомлення про такі випадки почали з’являтися у соцмережах.

"У Владивостоці в ЖК військкоми разом із ментами включили пожежну сигналізацію, щоб вручити повістки мешканцям, які б вийшли з квартир", – зазначається у повідомленні.

Проте мешканці багатоповерхового будинку не дали себе обдурити. Вони помітили непроханих гостей через камери спостереження і попередили усіх інших у будинкових чатах. У висновку після того, як зазвучав сигнал про "пожежу", ніхто так і не вийшов на вулицю.

Після цього представникам військкоматів не залишалося нічого іншого, як наліпити повістки на зачинені двері й піти геть.

Та на цьому військкоми у Владивостоці не зупинилися – щоб вручити повістки жителям іншого будинку на вулиці Нейбута вони пролізли через кватирку. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі "Приморськ-онлайн".

Проте навіть ця маніпуляція не завершилася для представників військкомату успіхом – їм не вдалося вручити повістки нікому в під’їзді.

скрін

скрін

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

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