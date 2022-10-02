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Заливаються горілкою прямо на плацу: в Мережі показали підготовку путінських "чмобіків"

2 жовтня 2022, 15:01

Кадри з пригодами "частково мобілізованих" росіян ("чмобиків") миттєво розлітаються по соцмережах.

Заливаються горілкою прямо на плацу: в Мережі показали підготовку путінських 'чмобіків'
Російські "чмобики" / скріншот

У Мережі з'являються нові відеоролики з розташувань росіян, мобілізованих в армію на війну з Україною за наказом Володимира Путіна.

Очевидно, що відео знімають товариші по службі. Кадри з пригодами "частково мобілізованих" росіян ("чмобиків") миттєво розлітаються по соцмережах.

Головною розвагою мобілізованих залишаються міцні напої. Зокрема, один з "чмобиків" не розлучається з пляшкою алкоголю навіть на плацу, чим викликає глузування з боку товаришів по службі.

Інші мобілізовані, очевидно після бурхливих пиятик, перебувають у "відключці". Вони вже не в змозі пересуватися по розташуванню військової частини і безладно складені на ліжках.

Заливаються горілкою прямо на плацу: в Мережі показали підготовку путінських 'чмобіків'
/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

мобілізація новини Росії війна Росії та України
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